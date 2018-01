Les producteurs laitiers font face à une forte demande de leurs produits

Les Néo-Brunswickois boivent de moins en moins de lait et consomment davantage de beurre, de crème, de fromage et de yogourt. - Archives

Environ 450 000 litres de lait sont produits par jour au Nouveau-Brunswick. C’est beaucoup de lait et la production augmente, tout comme le prix. Pourtant, on retrouve de moins en moins de contenants de cette substance blanche dans nos réfrigérateurs. À quoi servent ces milliers de litres de lait?

Au cours des 12 derniers mois, la production de lait a augmenté de 10% selon les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick. Le 1er février, le prix du lait augmentera d’une cent dans la province.

La révision du prix était nécessaire pour pallier l’augmentation des coûts liés au salaire, à l’énergie, à l’emballage et aux ingrédients que doivent se procurer les transformateurs.

Les transformateurs, justement, doivent répondre à une plus forte demande de leurs produits. Si les gens consomment moins de lait 2%, par exemple, ils sont de plus en plus à manger du yogourt avec leurs céréales le matin, à manger du fromage avec leur craquelin ou à mettre de la crème dans leur café.

Effectivement, les gens boivent moins de lait de consommation, qui s’avère en baisse de 1% par année au Nouveau-Brunswick. Au pays, c’est une diminution de 22% depuis 1997 selon Statistique Canada. Les producteurs laitiers font donc, ces temps-ci, leur beurre, tenez-vous bien, avec du beurre.

«Certainement, au niveau du lait de consommation, c’est pas mal stable, mais la consommation de la crème, de la crème à café, ça augmente toujours, comme le yogourt et le fromage. La plus grande augmentation, ce qui nous a surpris le plus au cours des trois ou quatre dernières années, c’est la consommation du beurre», a expliqué Steve Michaud, directeur général des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick.

En fait, chaque année, la production de beurre augmente de 3% à 4%. Les gens craignent moins les matières grasses des produits laitiers transformés, d’après l’organisme qui représente les producteurs de lait, et leur goût est influencé par des émissions de cuisines populaires dans lesquelles les chefs utilisent du beurre.

«C’est un marché qui nous a surpris. Je crois que c’est un changement dans l’appétit des consommateurs et dans leur attitude face à des produits en haute teneur en gras», a souligné M. Michaud.

«C’est moins négatif que dans le passé. Il y a eu des études, quatre ou cinq ans passés, qui ont démontré que la consommation du gras des produits laitiers n’est pas aussi négative qu’on le croyait», a-t-il renchéri.

Les Canadiens consomment aujourd’hui environ 18% plus de beurre qu’en 2007, selon Statistique Canada. Les crèmes ont aussi la cote. Depuis 1997, le nombre de litres consommés par la population a grimpé de 80%.

«On surnomme ça le phénomène Tim Horton», lance a riant M. Michaud tout en indiquant que les gens semblent aimer ajouter de la crème à leur café.

La consommation de yogourt a grimpé d’un peu plus de 40% depuis 2007 au Canada. On ne peut en dire autant de la crème glacée dont la consommation est en chute libre depuis 2007. Les gens en consomment 46% de moins qu’il y a 10 ans.

Il existe 193 fermes laitières au Nouveau-Brunswick. Les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ont réalisé des revenus de 116,81 millions $ pour l’année financière 2016-2017. Ses revenus sont partagés entre les provinces de l’Est, de l’Ontario à la Nouvelle-Écosse en vertu d’un accord commun (P5). C’est pourquoi les producteurs du Nouveau-Brunswick vendent jusqu’à 10% de leur lait au Québec et à l’Ontario.

Les revenus de l’industrie canadienne du lait en 2016 ont été estimés à 17,7 milliards, l’équivalent de près de 16% de toutes les ventes d’aliments et de boissons au Canada.

Plus de 82% du lait canadien est produit en Ontario et au Québec. Seulement, 5,4% provient des provinces de l’Atlantique.