Des rénovations à prévoir dans les campus collégiaux

Le premier ministre Brian Gallant avait une bonne nouvelle à annoncer lundi pour les collèges communautaires de la province. On le voit ici en compagnie du minitre Gilles Lepage. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Réuni depuis dimanche au Restigouche avec les membres de son cabinet, le premier ministre Brian Gallant en a profité pour faire un saut au collège communautaire de Campbellton afin d’y annoncer des fonds destinés à la rénovation des cinq campus du réseau.

En tout, 1,6 million $ a été consenti par la province afin d’effectuer des travaux d’améliorations en matière d’infrastructure.

«Cet argent nous permettra de résoudre des problèmes urgents dans nos campus, de les moderniser alors que certains édifices datent de plus de 50 ans», a indiqué le directeur général des finances et des infrastructures du CCNB, Gérald Losier.

Et puisque l’annonce était au Restigouche, on a annoncé le montant de l’investissement qui sera fait à l’édifice, soit 307 000$. Cette somme sera affectée notamment à l’amélioration du système d’air conditionné et à la mise à niveau des toilettes.

«C’est important d’investir dans nos infrastructures. Ça aide à stimuler l’économie et à créer des emplois, mais surtout à améliorer notre système de soins de santé ou, comme dans ce cas-ci, celui de l’éducation. On veut donner aux jeunes un environnement propice à l’apprentissage», a pour sa part déclaré le premier ministre.

Outre Campbellton, des améliorations seront apportées aux campus de Bathurst, d’Edmundston, de Dieppe et de la Péninsule acadienne.

Parmi les autres projets, notons que des «optimisateurs» de tensions seront par ailleurs installés dans les cinq campus, ce qui devrait faire en sorte d’en réduire passablement la consommation d’énergie.