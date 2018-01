Un salon pour apprendre à mieux organiser son événement

Une jeune entrepreneure de Saint-Quentin a eu l’idée d’organiser une grande activité de réseautage visant à mettre en contact pourvoyeurs de services et intervenants de l’industrie de la création d’événements dans la province.

Cynthia Blanchette a été pendant plusieurs années aux commandes du principal festival de sa communauté, le Festival Western de Saint-Quentin. Aujourd’hui à son propre compte, elle continue de graviter autour de l’organisation d’événements.

Son expérience l’a portée à constater qu’il est souvent difficile d’avoir l’heure juste dans ce domaine, surtout lorsqu’on s’y frotte pour la première fois ou occasionnellement.

«Lorsqu’on planifie un événement, ce n’est pas toujours évident de savoir comment bien se préparer, ce qu’il y a de disponible sur le marché ou vers qui se tourner. Ça prend du temps à créer un réseau solide dans ce domaine. Alors, pour plusieurs, organiser un événement devient un véritable casse-tête», explique Mme Blanchette.

Ce casse-tête, ajoute-t-elle, est de plus souvent amplifié par le fait que – comme de nombreux festivals, par exemple – le fardeau repose sur le dos de bénévoles, ce qui ajoute beaucoup au stress.

C’est dans cet esprit qu’elle a eu l’idée de regrouper sous un même toit les professionnels œuvrant de près ou de loin dans le domaine de l’événementiel. Photographes et vidéastes, agences d’artistes et producteurs, techniciens de toutes sortes, agence de location d’équipements ou de salles… Tous ces exposants seront invités au premier Salon et congrès de l’événementiel en Atlantique, rencontre qui aura lieu le 19 septembre au Centre civique de Campbellton.

Mme Blanchette espère mettre ces gens en relation avec les différents organisateurs de festivals, municipalités, agences d’événement, producteurs ou entrepreneurs divers qui créent et produisent des événements.

«C’est à eux qu’on s’adresse. On veut les aider à découvrir les produits et services disponibles dans le secteur de l’événementiel. On veut qu’ils puissent avoir sous la main un réseau, qu’ils se créent des contacts et même des partenariats. Ce sera également une occasion pour eux de découvrir les nouvelles tendances dans l’industrie», indique l’organisatrice.

Elle souhaite en effet que ce salon devienne une source d’information pratique pour ceux qui veulent mettre sur pied un événement.

«J’aimerais que ça devienne une boîte à outils permettant aux événements de grandir, de maximiser leur potentiel. Car en parlant avec l’industrie, je suis convaincu qu’il y a un besoin», dit-elle.

Des conférences et ateliers sont d’ailleurs prévus au programme de la journée.

Selon Mme Blanchette, deux salons du genre existent au Québec, mais rien en Acadie. Elle espère attirer quelque 80 exposants divers et plus de 150 congressistes. L’événement sera également ouvert au public.

Le choix de Campbellton pour cette première a été motivé par la salle, la position géographique (près de la Gaspésie et centrale au nord de la province), mais aussi par le désir de l’organisatrice de tenir un événement au Restigouche.