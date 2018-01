U de M: la campagne de financement Évolution atteint la barre des 25 millions $

La campagne de financement majeure de l’Université de Moncton est en bonne voie. Plus de la moitié de l’objectif de 50 millions $ a été amassé au profit de bourse d’études et de projets novateurs.

La barre des 25 millions $ a été dépassée et les organisateurs de la campagne espèrent pouvoir recueillir des promesses de dons totalisant 50 millions $ d’ici la fin de l’année.

«Actuellement nous sommes dans la phase active de sollicitation au niveau local», note Linda Schofield, directrice du développement philanthropique.

«Nos bénévoles vont poursuivre leurs démarches pour solliciter les donateurs potentiels dans les deux prochains mois.»

L’équipe de campagne peut compter sur ses deux vice-présidents, l’ex-premier ministre Bernard Lord et Camille Thériault, l’ancien chef de la direction d’UNI Coopération financière, mais aussi sur plusieurs ambassadeurs de renom, parmi lesquels André Vincent, PDG d’Assomption Vie, plusieurs membres de la direction, et Érik de Pokomandy, ancien étudiant du campus de Moncton aujourd’hui directeur des ventes au conglomérat médiatique Quebecor.

«Ils peuvent faciliter la conversation avec des gens impliqués dans des entreprises ou des familles bien nanties, souligne Mme Schofield. Ils utilisent leurs réseaux pour faire valoir l’importance de l’Université de Moncton qui est un pilier de l’émancipation de la communauté acadienne.»

La majeure partie des dons bénéficiera directement aux étudiants et 20 millions $ sont destinés à un programme de bourses et d’aide financière.

La campagne Évolution doit aussi permettre de récolter 8,5 millions $ pour financer la construction du centre de médecine de précision, dont les travaux sont en cours près du Centre hospitalier universitaire Dr-George-L.-Dumont. Ce centre abritera une centaine de chercheurs spécialisés dans la mise au point de thérapies adaptées à la composition génétique et moléculaire des maladies.

Une somme de 11,5 millions $ servira à donner une nouvelle jeunesse aux installations universitaires.

«Ça peut être pour moderniser les salles d’enseignements et les laboratoires de recherche ou pour l’achat d’équipements spécialisés», précise Linda Schofield.

5 millions $ seront consacrés au «Pôle d’excellence en environnement». Les fonds doivent soutenir les recherches dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable ainsi qu’à créer une Maison de l’environnement sur le campus de Moncton. L’habitation à haute efficacité énergétique sera conçue avec les matériaux et les technologies vertes les plus avancées. Elle servira aussi bien de vitrine aux fabricants que de support de recherche pour la communauté universitaire ou d’outil de sensibilisation pour les écoles.

Quelque 5 millions $ seront destinés à la création d’un Pôle d’excellence en études acadiennes. Le projet consiste à moderniser les milliers d’archives conservées dans les trois campus. Elles seront numérisées, classées et mieux conservées. L’idée est de protéger le patrimoine historique acadien, de faciliter la consultation des archives et de rendre le Centre d’études acadiennes plus convivial et accessible.

Chaque donateur peut choisir de soutenir le projet de son choix et les paiements peuvent s’étaler jusqu’à 10 ans, souligne Mme Schofield. «Tous les montants comptent que ce soit des dons de 25$ ou de 25 000$.»