Avertissement de neige sur tout l’est de la province

Il n’y a pas que le Sud-Est qui devra affronter d’importantes accumulations de neige au cours des prochaines heures. Environnement Canada a émis un avertissement de neige et de poudrerie pour tout l’est de la province, mardi après-midi.

L’avis concerne notamment la Péninsule acadienne, le comté de Kent, le Sud-Est, le Mont Carleton, le Restigouche-Est ainsi que les régions Chaleur, de Miramichi, de Moncton, de Saint-Jean et de Fredericton.

Environnement Canada prévoit des accumulations totale de 15 à 20 cm.

«Une dépression passant au sud de la Nouvelle-Écosse continuera à se déplacer vers le nord-est ce soir et cette nuit (mardi). La neige qui tombe sur la province faiblira peu à peu ce soir et cette nuit (mardi) à mesure que la dépression s’éloignera. On prévoit une accumulation de neige additionnelle de 10 à 15 cm. Des vents forts du nord-est réduiront la visibilité dans la poudrerie dans les endroits à découvert.»

L’organisme ajoute que la neige combinée aux vents forts du nord contribuera à réduire la visibilité dans la poudrerie dans les endroits à découvert. Les conditions devraient s’améliorer dans la nuit de mardi à mercredi alors que les vents faibliront graduellement et que la neige s’estompera.

On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite à certains endroits.

L’agence fédérale prévoit également «des niveaux d’eaux plus élevés que la normale le long du détroit de Northumberland lors de la marée haute jusqu’en fin d’après-midi (mardi) et cela pourrait occasionner un chevauchement des glaces».