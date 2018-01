Bilinguisme des pompiers: la cour tranche en faveur de la Ville de Moncton

La Ville de Moncton obtient à nouveau gain de cause dans le conflit qui l’oppose à l’association des pompiers. Au coeur du bras de fer: l’affichage d’un poste demandant aux candidats de parler couramment les deux langues officielles.

Le juge Stephen McNally refuse d’accorder la révision judiciaire demandée par le syndicat.

Le conflit remonte à mars 2014, lorsque la Ville de Moncton a affiché un poste d’officier de prévention des incendies, en demandant aux candidats de parler couramment l’anglais ainsi que le français et de réussir un test de langue.

L’Association des pompiers de Moncton a alors déposé un grief. L’association contestait cet affichage de poste, qui selon elle, enfreignait la convention collective.

Le syndicat juge que l’ancienneté de ses membres doit l’emporter sur l’obligation d’être bilingue quand vient le temps d’accorder des promotions.

Deux pompiers avaient postulé. Celui qui avait le plus d’années d’expérience n’a pas passé le test de langue française et a retiré sa candidature, tandis que le second a réussi et a été embauché.

L’Association des pompiers avançait que le coeur du grief n’est pas une question de droits linguistiques, mais plutôt d’interprétation de la convention collective qui prévoit que les promotions doivent être accordées en priorité aux employés ayant le plus d’ancienneté.

Respect des obligations

De son côté, la Ville de Moncton faisait valoir que l’embauche d’un agent bilingue était nécessaire pour pouvoir respecter ses obligations constitutionnelles et offrir un service de même qualité dans les deux langues.

En janvier 2015, un premier comité d’arbitrage a tranché que la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick a préséance sur la convention collective.

En mars 2017, un second comité d’arbitrage a donné à nouveau le droit à la municipalité de désigner le poste bilingue.

Dans son jugement rendu le 23 janvier, le juge McNally se range du côté du comité d’arbitrage et conclut que la municipalité n’a pas violé la convention collective.

La Division de la prévention des incendies compte trois officiers de prévention et un chef de division. Le chef de division est bilingue et le service compte depuis son embauche en 2014, un seul officier capable de s’exprimer en français et en anglais.

Leur rôle est de sensibiliser le public, d’enquêter sur les incendies et d’inspecter les immeubles, les églises, les hôpitaux, les écoles ou encore les restaurants.