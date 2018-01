Budget 2018-2019: les aînés et le vieillissement de la population à l’ordre du jour

Le gouvernement provincial accorde une place de choix aux aînés dans son budget 2018-2019. Le document, déposé mardi par la ministre des Finances, comprend de nombreuses mesures afin de composer avec le vieillissement de la population.

Cathy Rogers a donné le ton lors de la conférence de presse présentée dans un hôtel du centre-ville de Fredericton, peu avant qu’elle traverse la rue pour y déposer officiellement son budget à l’Assemblée législative.

«Nous avons la plus vieille population au Canada. Cela vient avec de nombreux côtés positifs, mais ça présente aussi des défis», a-t-elle dit.

Afin de relever ces défis, elle a annoncé de nouveaux investissements totalisant plus de 20 millions $ afin d’«aider les aînés à demeurer engagés, actifs et indépendants dans leur maison.»

Ces nouveaux fonds seront saupoudrés afin de financer diverses initiatives. Une partie importante de l’argent servira à aider le réseau de foyers de soins à accueillir les aînés, qui sont de plus en plus nombreux à cogner à leurs portes.

Les libéraux dépenseront par exemple 1,25 million $ pour financer un projet-pilote qui dotera des foyers de soins spéciaux de lits transitoires pour les patients dont le séjour sera court, ce qui libérera des lits de soins actifs.

La ministre Rogers a aussi annoncé que la somme de 12 millions $ servira à augmenter les salaires des employés de foyers de soins spéciaux et des travailleurs de soutien à domicile.

En plus des mesures comprises dans les 20 millions $ pour aider les aînés, le gouvernement Cathy Rogers a indiqué que son gouvernement investira 11,3 millions $ (une somme déjà prévue par le gouvernement) afin d’aider financièrement les proches aidants qui accompagnent les adultes et les aînés handicapés.

Dans le discours du budget, elle a souligné l’apport de ces personnes qui, «malgré leur horaire chargé et souvent à leurs frais, prennent le temps d’aider nos personnes les plus vulnérables afin qu’elles puissent continuer à vivre chez elles.»

Certaines autres mesures, même si elles ne sont pas présentées comme ciblant seulement les aînés de la province, serviront tout de même davantage aux Néo-Brunswickois les plus âgés.

C’est le cas entre autres de l’investissement d’un million $ supplémentaire dans le dépistage du cancer du côlon chez les hommes et les femmes de 50 à 74 ans et de trois millions $ pour réduire le temps d’attente pour les remplacements de la hanche et du genou.

«On ne peut pas être contre la vertu»

Contacté peu après le dépôt du budget, le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, James D. Thériault, a accepté de réagir à chaud.

Il a tout d’abord avoué qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de prendre connaissance de toutes les mesures annoncées mardi par la ministre des Finances.

Il s’est tout de même dit encouragé de voir que des investissements allaient être faits pour aider les aînés.

«C’est certain que tout nouvel argent investi dans ces domaines-là est le bienvenu», a-t-il dit d’entrée de jeu en entrevue téléphonique.

Il a cependant rappelé que contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, les besoins des Néo-Brunswickois 50 ans et plus ne sont pas seulement médicaux. Il s’agit certes d’une préoccupation importante pour ces personnes, mais ce n’est pas la seule.

«On ne peut pas être contre la vertu. Ça (les investissements annoncés mardi) aidera les personnes du 4e âge. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire», a indiqué James D. Thériault.