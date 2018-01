Un mystérieux admirateur expédie des objets érotiques à l’asso étudiante

Des jouets sexuels sont livrés depuis novembre à la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM). Plus de 1000$ en colis anonymes de tout genre ont été reçus jusqu’à présent.

Un vibrateur, une bouche en caoutchouc, des masques pour dormir, une caméra infrarouge pour le gibier, des écouteurs sans fil… «c’est du n’importe quoi», s’exclame le président de la FÉÉCUM.

Tristian Gaudet peine à garder son sérieux en décrivant le contenu des paquets, qui ne contiennent aucun message. Le jeune élu ignore s’il s’agit d’une mauvaise blague ou bien d’une erreur, mais tous les colis sont adressés à la FÉÉCUM, à une ancienne adresse qu’elle n’utilise plus depuis les années 1990 (avenue Massey).

Il croyait initialement que quelqu’un s’était fait livrer des jouets sexuels au bureau, via la compagnie Amazon, mais la fréquence des livraisons (de deux à cinq par semaine) lui a rapidement fait comprendre que quelque chose clochait.

Tristian Gaudet évalue à 1000$ le valeur de la marchandise qu’il a reçu jusqu’à présent.

«On les a contactés pour vérifier auprès d’eux et ils ne savent pas non plus d’où ça vient. On leur a retourné une boite pleine. On en a une deuxième, mais on attend de voir si ça va arrêter avant de retourner tout ça.»

Pas la seule association étudiante

La FÉÉCUM n’est pas la seule association étudiante à recevoir ce genre de colis. Au moins sept autres ont signalé être du lot jusqu’à présent, confirme Tristian Gaudet.

«C’était pendant un entretien avec d’autres représentants étudiants qu’on a réalisé qu’on n’était pas les seuls. Quelqu’un a signalé recevoir ce genre de paquet. D’autres ont répondu qu’eux aussi. On a été surpris. Je suis convaincu qu’il y en a d’autres.»

Selon un article de la CBC, l’Université Dalhousie (Halifax), St Francis Xavier (Antigonish), Ryserson (Toronto), Wilfrid Laurier (Toronto), Royal Roads (Victoria) et l’Université du Manitoba (Winnipeg) ont tous reçu des colis similaires.

«D’après les photos qu’on a vues, on a reçu à peu près les mêmes jouets sexuels que les autres, comme le vibrateur rose», détaille Tristian Gaudet.

Le jeune élu prend le tout avec humour. Il ignore si les livraisons inattendues de ces colis anonymes cesseront bientôt, mais il considère redistribuer leurs contenus aux étudiants.

L’association étudiante du Département de nutrition du campus de Moncton tient justement un bingo annuel où les prix sont des jouets sexuels. Voilà l’occasion de faire d’une pierre deux coups, dit-il.

«Si on peut faire des heureux avec ça, je me suis dit “pourquoi pas?” Chose certaine, ça met de la vie au bureau chaque fois qu’on reçoit un paquet. C’est toujours une surprise de voir ce qui va sortir de là.»