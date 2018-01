Un travail monstre pour s’adapter aux changements climatiques

Omer Chouinard, professeur du Département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton, lors d’une présentation sur l’adaptation aux changements climatiques à Cocagne et Grande-Digue. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Moncton donne une voix aux résidants de Grande-Digue et de Cocagne concernant les changements climatiques. Elle recommande un plus grand soutien aux organismes locaux qui font un «travail monstre» pour s’adapter aux transformations environnementales.

Les habitants des communautés côtières de Kent-Sud voient de près les effets des changements climatiques.

Dans la dernière décennie, ils ont dû composer avec des tempêtes qui ont provoqué des inondations, bloquant des routes et forçant des propriétaires à éloigner leur chalet des côtes. Dans d’autres périodes, comme l’été dernier, ils ont dû vivre avec une sécheresse qui a causé des problèmes aux agriculteurs.

«Nous avons des chalets près de la mer qui sont toujours à risque», souligne Serge Dupuis, résidant de Grande-Digue qui a présidé un comité de plan d’aménagement rural.

«Nous avons beaucoup de routes qui longent la mer. Le gouvernement a dû investir beaucoup d’argent pour les protéger. Ç’a deux effets négatifs: ça coûte cher et ça détruit la plage naturelle, la remplaçant par un mur rocailleux.»

Environ 35 personnes ont assisté à la présentation lundi soir du document d’orientation politique sur les changements climatiques à Grande-Digue et Cocagne. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Environ 35 personnes se sont rendues à Notre centre de Grande-Digue, lundi soir, afin d’assister à la présentation d’un document d’orientation politique préparé par Dr Omer Chouinard et Dre Anne Fauré, professeur et post-doctorante en Études de l’environnement à l’Université de Moncton.

Le rapport, produit à la suite de plus de 60 entrevues avec des résidents de la région et lors de commentaires recueillis lors de réunions publiques, décrit les efforts d’adaptation aux changements climatiques dans la région.

Il émet une série de recommandations, dont l’adoption de politiques sur l’agriculture et sur la ruralité, en plus d’un plus grand soutien aux organismes bénévoles locaux.

«La recommandation principale est que le gouvernement reconnaisse que le milieu associatif – les organisations locales – doit être davantage appuyé. Ils font un travail monstre pour la province», mentionne Dr Chouinard.

Serge Dupuis espère pour sa part que le rapport donnera une voix légitime aux citoyens concernés de sa région.

«Le document capture la voix des gens d’ici. C’est ce qu’ils veulent voir. C’est ce qui les préoccupe. Ce n’est pas quelque chose qui part de Fredericton et qui descend chez nous, mais ça pousse d’ici et ça va se rendre là. Si les élus provinciaux peuvent s’en servir pour prendre leurs décisions, ça sera excellent.»

L’étude de l’Université de Moncton sur l’adaptation aux changements climatiques dans le bassin versant de Cocagne-Grande-Digue a été préparée en collaboration avec le Groupe de développement durable du pays de Cocagne et le ARTisticc Project, une initiative interdisciplinaire internationale sur l’adaptation aux changements climatiques dans les communautés côtières.