1 milliard $ de plus pour les chômeurs de l’Ouest: «Je trouve ça pénible»

Jean-Maurice Landry et Fernand Thibodeau, du comité d'action de l'assurance-emploi. - Acadie Nouvelle: David Caron

Le dévoilement par la Presse Canadienne que plus de 1 milliard $ supplémentaire devra être investi par le gouvernement fédéral pour aider des chômeurs, principalement de l’Ouest du pays, soulève des questions dans la Péninsule acadienne où plusieurs bénéficiaires de l’assurance-emploi craignent l’arrivée du «trou noir».

Un programme mis sur pied par les libéraux en 2016 prévoit le versement de prestations d’assurance-emploi additionnelles aux travailleurs de certaines régions frappées de plein fouet par l’effondrement du prix des ressources naturelles.

Le programme visait principalement des régions de l’Ouest canadien, mais aussi certains endroits du nord de l’Ontario, le Nunavut, le Yukon et Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement Trudeau avait prévu un coût initial de 827,4 millions $. Il estime maintenant que la facture s’élèvera à 1,92 milliard $.

Des documents obtenus par La Presse canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information démontrent que les coûts du programme ont augmenté quand on y a ajouté trois nouvelles régions et qu’on a décidé de rendre les prestations rétroactives à janvier 2015, ce qui a octroyé quelques semaines de prestations de plus aux travailleurs qui les avaient déjà épuisées.

Les travailleurs de longue date ont reçu des paiements totalisant 1,7 milliard $, même s’ils ne représentent que 28% de ceux qui ont profité du programme.

Davantage de détails seront dévoilés plus tard cette année, quand le gouvernement publiera son rapport annuel sur l’assurance-emploi

Fernand Thibodeau, du Comité d’action de l’assurance-emploi de la Péninsule acadienne, avait entendu parler de programme lorsqu’il a été dévoilé en 2016. Il comprend que les travailleurs de l’Ouest se trouvaient dans une situation difficile. Cependant, l’homme de Brantville trouve curieux que le fédéral a été prompt à trouver une solution pour venir à leur rescousse alors que les travailleurs saisonniers du Nouveau-Brunswick demandent de l’aide depuis longtemps.

«Ces gens en avaient de besoin, c’est correct. Mais pourquoi ce problème a été réglé tellement vite? Les travailleurs saisonniers d’ici sont déjà pénalisés. Je trouve ça pénible que le gouvernement ne fasse pas plus d’efforts pour investir ici.»

Le Comité d’action de l’assurance-emploi a mené de nombreuses démarches au cours des dernières semaines pour demander de l’aide à Ottawa et à Fredericton. En plus de manifestations à différents endroits dans la Péninsule acadienne, Fernand Thibodeau a aussi envoyé une lettre à Brian Gallant pour demander une rencontre.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick n’a jamais donné de suite à cette lettre, affirme Fernand Thibodeau. Il aura cependant bientôt droit à un tête-à-tête avec Gilles Lepage, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique.

D’après M. Thibodeau, ces temps-ci, le gouvernement provincial encourage les chômeurs à suivre des programmes de formation continue, ce qui leur permettrait de continuer de toucher à des prestations.

En plus de pouvoir toucher jusqu’à 350$ par semaine en suivant 40 heures de formation, ceux qui décident d’emprunter cette voie peuvent toucher à des fonds prévus pour les déplacements et pour la garde d’enfants.

Cela ne permettra pas de tirer les gens du trou noir dans l’immédiat, regrette M. Thibodeau. Les participants du programme peuvent attendre de 5 à 6 semaines avant de recevoir des indemnités, en attendant que l’information de leur dossier soit traitée.

Il doute aussi que cette solution soit réaliste, surtout pour les personnes qui approchent l’âge de la retraite.

«Bien entendu, je n’ai rien contre les personnes qui choisissent de retourner aux études, mais les personnes qui ont 55 ans ou 60 ans, est-ce qu’elles ont vraiment envie de retourner sur les bancs d’école? Ce n’est pas vraiment réaliste.»

(Avec des extraits de la Presse canadienne)