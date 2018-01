AbitibiBowater: dix ans plus tard, Dalhousie peine toujours à se relever

Il y a dix ans jour pour jour, l’usine d’AbitibiBowater de Dalhousie – le principal employeur privé du Restigouche – fermait définitivement ses portes. Dix ans plus tard, la région ressent toujours l’onde de choc de ce cataclysme économique.

Ce dixième anniversaire survient ironiquement au lendemain d’une catastrophe similaire à Grand-Sault, soit l’annonce de la fermeture prochaine d’une importante industrie, l’usine de production de pizzas surgelées Dr. Oetker. Quelque 180 personnes perdront sous peu leur emploi.

«Je ne peux que sympathiser avec eux, car j’imagine très bien comment ils doivent se sentir actuellement là-bas. Ce genre de nouvelle détruit une municipalité, on est bien placé pour le savoir, on est passé par là aussi. La seule chose qu’on peut leur souhaiter, c’est que le vent tourne plus vite en leur faveur que c’est le cas ici», exprime le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

À Dalhousie, ce sont environ 450 personnes qui ont perdu leur emploi. Et ce nombre ne tient pas compte des pertes collatérales dans les autres secteurs d’activité de la région (camionnage, foresterie, etc.) ainsi que l’effet domino sur les deux autres gros employeurs de la ville, l’usine de produits chimiques Olin Chlor Alkali et la centrale thermique d’Énergie NB.

On estime facilement à plus de 1000 le nombre d’emplois touchés directement ou indirectement par cette fermeture.

Le maire actuel figure d’ailleurs parmi ces victimes. À l’époque, il travaillait pour la compagnie Olin depuis deux ans.

«J’étais sur le point d’obtenir un poste permanent quand la nouvelle est tombée. Comme les autres gars de l’usine et du moulin, il a fallu que je me recycle dans un autre domaine», relate celui qui travaille désormais comme agent au bureau du shérif.

Selon lui, ce ne sont pas les premières années qui ont été pénibles.

«Les gars avaient leur paie de départ puis leur chômage, ce qui a aidé. Puis il y a eu la folie de l’Ouest canadien qui a duré un moment pour certains. Mais quand tout ça s’est calmé, on a senti un essoufflement général. Ça a frappé tout le monde d’un coup», raconte-t-il.

Pas de miracle

Norman Pelletier patauge toujours dans ce cauchemar aujourd’hui alors qu’il tente de relancer sa municipalité, un processus long et pénible.

Les fermetures ont occasionné de lourdes pertes au chapitre de la taxe foncière, laissant à l’administration de la ville un casse-tête complexe sur les bras… et un lourd fardeau sur les épaules des citoyens.

«On subit encore les conséquences de cette fermeture. Le problème, c’est que la ville a toujours misé uniquement sur ses grandes industries pour prospérer, elle n’a pas su diversifier son économie à temps. C’est ce qu’on tente d’accomplir depuis quelques années, mais c’est difficile, car on part vraiment de loin», indique-t-il.

N’empêche, M. Pelletier garde espoir de voir sa municipalité changer de cap.

«Nous sommes comme un gros navire. Ça prend du temps à tourner de bord, mais on va y arriver. Pour ce faire par contre, il faut se serrer les coudes», ajoute-t-il.

S’il espère toujours revoir des industries venir s’installer dans sa ville, ce dernier a toutefois cessé depuis longtemps de rêver à un sauveur.

«J’ai cessé de croire en la venue d’un gros employeur. J’aimerais ça que ça se produise – qu’une industrie créant 200 ou 300 emplois vienne s’implanter dans la ville –, mais je crois que c’est plus réaliste d’agir en fonction que ça n’arrivera pas. Je préfère qu’on mette nos efforts pour attirer de plus petites entreprises, sur le développement touristique et sur la création de partenariats avec les autres municipalités du coin. Ça, c’est plus concret qu’attendre une industrie miracle», indique le maire.

De l’eau claire et de l’air pur

S’il y a un élément positif au départ des grandes entreprises, c’est qu’il y a aujourd’hui beaucoup moins de pollution à Dalhousie.

«Ça se sent et ça se voit», note le maire, soulignant que sans le moulin dans la ville, l’air est beaucoup plus pur. Et c’est la même chose pour la qualité de l’eau de la baie et des plages.

«La qualité de vie s’est améliorée. C’est plus intéressant de vivre ici désormais et, à mes yeux, c’est un atout sur lequel on doit miser, tant au niveau résidentiel que pour attirer les touristes», croit-il.

L’usine AbitibiBowater avant le début des travaux de démolition. – Archives En juin 2011, la moitié des travaux de démolition de l’usine AbitibiBowater avaient été réalisés. – Archives Depuis 2012, l’ancien site de l’usine d’AbitibiBowater, situé en plein centre-ville de Dalhousie, n’est plus qu’un immense terrain vague. – Archives

Le destin du terrain toujours indéterminé

L’usine d’AbitibiBowater n’a pas seulement fermé ses portes à Dalhousie, elle a littéralement disparu du paysage. Depuis 2012, l’ancien site industriel situé en plein centre-ville n’est en effet plus qu’un immense terrain vague.

Ce dernier appartient à la compagnie responsable du démantèlement de l’usine, Delsan-AIM. Depuis six ans, rien n’a bougé sur le site.

«On a discuté avec le propriétaire il y a quelques semaines justement. Il négociait le terrain avec un acheteur potentiel intéressé au cours des derniers mois, mais c’est finalement tombé à l’eau. On est donc de retour à la case départ», confie le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Si la Ville s’est toujours dite intéressée à acquérir le terrain, le conseil actuel n’est plus si pressé de le faire. C’est qu’annuellement, il rapporte environ 40 000$ en revenu foncier à la Ville, une somme qui est loin d’être négligeable.

Si elle en devenait propriétaire, Dalhousie devrait du coup renoncer à ce revenu en plus de débourser un montant – probablement plusieurs centaines de milliers $ – pour l’achat, argent que la municipalité n’a pas.

«C’est certain que j’aimerais que la Ville ait ce terrain pour le développer ou le revendre en morceaux, mais encore faudrait-il avoir des acheteurs, ce que nous n’avons pas. On ne veut pas rester pris avec un éléphant blanc, un terrain qu’on n’arrive pas à développer et qui coûte chef à nos contribuables», exprime le maire.