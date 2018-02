Budget 2018-2019: Blaine Higgs s’inquiète et une agence de notation l’appuie

Le chef du Parti progressiste-conservateur et chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

La hausse du déficit et la remise à plus tard de l’équilibre budgétaire inquiètent une agence nationale de notation financière.

Le premier ministre et le chef de l’opposition officielle se sont livrés à une guerre de mots sur l’avenir financier de la province, mercredi, et au moins une agence de notation financière semble donner raison à ce dernier.

Le budget provincial présenté mardi par la ministre des Finances, Cathy Rogers, prévoit un manque à gagner en hausse de 60% qui oblige le gouvernement à reporter d’une année l’atteinte de l’équilibre budgétaire prévu dorénavant en 2021-2022.

L’agence DBRS de Toronto a indiqué mercredi être «inquiète» pour la «crédibilité» du plan du gouvernement pour retrouver l’équilibre budgétaire.

«L’augmentation importante du fardeau de la dette» combinée à des «perspectives économiques relativement faibles» risquent de provoquer une baisse de la cote de crédit du Nouveau-Brunswick, a prévenu l’agence dans un communiqué de presse.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, a accusé le premier ministre Brian Gallant d’aller chercher toujours plus d’argent dans les poches des contribuables sans être capable de démontrer les effets positifs de ses politiques.

Après «un milliard de dollars de plus en impôt et un milliard de dollars de plus de dépenses», le Nouveau-Brunswick se retrouve «bon dernier» dans les prévisions de croissances économiques des provinces canadiennes, a souligné M. Higgs.

Selon les prévisions du secteur privé récoltées par le ministère des Finances du Nouveau-Brunswick, la province connaîtra une croissance économique d’un pour cent l’an prochain, à égalité au dernier rang avec Terre-Neuve-et-Labrador.

«La croissance des dépenses du premier ministre est trois fois plus élevée que la croissance de notre économie. Pendant combien de temps pense-t-il être capable de faire ça», a lancé M. Higgs durant la période des questions.

Le chef de l’opposition est même allé jusqu’à remettre en question l’avenir de l’Assurance-maladie «dans 10 ou 15 ans» si les dépenses en santé continuent de croître au rythme actuel.

Brian Gallant s’en est pris en retour à Blaine Higgs pour son bilan économique alors qu’il était ministre des Finances.

«Il était concentré sur l’austérité. Il voulait couper et couper dans l’éducation, dans les soins de santé et dans d’autres services importants», a déclaré M. Gallant.

«On ne peut pas couper son chemin vers la prospérité. Il faut investir stratégiquement afin de faire croître l’économie et les revenus pour le budget et pour les gens du Nouveau-Brunswick.»

L’avis émis mercredi par DBRS ne constitue pas une révision officielle de la cote de crédit du Nouveau-Brunswick. L’agence a cependant l’intention d’effectuer un examen complet des finances de la province.

Mise au fait des commentaires de DBRS, mercredi après-midi, la ministre Cathy Rogers a indiqué avoir l’intention de rencontrer les représentants de l’agence pour leur présenter son plan.

«J’ai hâte de rencontrer les agences de notation financière comme je l’ai fait l’an dernier. Nous allons pouvoir discuter avec eux en profondeur des fondements et des détails de notre budget et nous verrons ce qui va se passer.»

Fredericton prévoit un manque à gagner de 188,7 millions $ l’an prochain, en hausse de 73,5 millions par rapport à l’année en cours. La dette de la province devrait atteindre 14,5 milliards $ en 2019.