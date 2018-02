Budget 2018-2019: Katherine d’Entremont reste sur sa faim

Le Commissariat aux langues officielles du N.-B. demeure sous-financé malgré la hausse prévue de son budget, selon Katherine d’Entremont. Le gouvernement libéral réfute ses critiques.

Le budget provincial 2018-2019, déposé mardi à l’Assemblée législative par la ministre des Finances, prévoit une augmentation de près de 5% du budget du Commissariat. L’an prochain, il sera doté de 544 000$, soit 25 000$ de plus que pour l’année en cours.

Cela est loin d’être suffisant, selon la commissaire, Katherine d’Entremont. Elle estime que son bureau est chroniquement sous-financé depuis belle lurette.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, elle indique qu’elle s’est présentée devant le Comité d’administration de l’Assemblée législative il y a environ un mois – alors que le budget provincial était encore en chantier – et a demandé qu’on lui accorde 634 000$ l’année prochaine.

Cette hausse de 115 000$ devait entre autres de lui permettre de faire la promotion des langues officielles et de garder un oeil sur les associations professionnelles de la province. Ces dernières sont assujetties à la Loi sur les langues officielles depuis 2016, mais le Commissariat n’a pas reçu les fonds dont il a besoin pour s’assurer qu’elles la respectent.

Katherine d’Entremont explique que son budget a très peu augmenté depuis que la création du commissariat, il y a 15 ans, passant de 501 000$ à 544 000$. Selon elle, il s’agit en fait un recul de 21% si l’on tient en compte de l’inflation.

Lorsqu’on lui demande ce que cela lui dit sur l’importance accordée aux langues officielles par le gouvernement provincial, elle pèse chaque mot et nous laisse lire entre les lignes.

«Moi, je me pose de sérieuses questions à ce sujet. Je pense que la communauté francophone, acadienne, au Nouveau-Brunswick, devrait se poser cette question-là aussi.»

Le gouvernement se défend

En entrevue téléphonique, le président du Comité de l’administration de l’Assemblée législative, Chris Collins, confirme que Katherine d’Entremont n’a pas reçu la hausse qu’elle avait demandée.

«Quand la présentation a été faite au Comité, la question lui a été posée: de quoi avez-vous besoin dans le budget pour vous acquitter de vos obligations envers l’Assemblée. Elle a dit qu’elle avait besoin du 20 000$ pour pouvoir vérifier les associations professionnelles. C’est ce qu’elle a obtenu.»

Il indique que la commissaire d’Entremont a aussi demandé de l’argent entre autres pour des voyages à l’extérieur de la province.

«Nous ne trouvions pas que c’était important. Elle demandait aussi des fonds pour faire des activités de promotion. Et nous pensions qu’il y a de nombreuses occasions en ce moment de faire des choses avec les médias sociaux avant de demander de l’argent au gouvernement», dit-il.

Lorsqu’on lui fait remarquer que le budget du Commissariat aux langues officielles a augmenté bien moins rapidement que celui d’autres bureaux de fonctionnaires indépendants de l’Assemblée (et qu’il ne suit même pas l’inflation), il répond que le Comité d’administration de l’Assemblée législative n’analyse pas les choses ainsi.

«On va selon les besoins des commissions, tout comme le gouvernement va selon les besoins des ministères. On n’essaie pas de garder tout le monde égal. On essaye de s’assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin pour accomplir leur mandat. Et la commissaire nous a dit qu’elle avait besoin de 20 000$ (supplémentaires) pour accomplir son mandat.»

L’Acadie Nouvelle a contacté l’opposition officielle afin de tenter de parler à l’un de ses députés à ce sujet, mercredi. Notre demande n’a pas porté ses fruits.