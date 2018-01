Cinq communautés du Restigouche collaborent à un même festival d’hiver

Au lieu de célébrer l’hiver chacun de leur côté, cinq communautés du Restigouche-Est ont plutôt décidé d’unir leurs efforts afin de concocter un seul et grand festival hivernal.

Le coup d’envoi de la toute première édition du Festival d’hiver du Restigouche-Est sera donné jeudi soir à Balmoral. Au programme, souper, conte et ballades en raquettes au clair de lune.

Outre Balmoral, le festival – qui se tient jusqu’au 4 février – fera également escale dans les municipalités de Charlo, de Dalhousie, d’Eel River Crossing, ainsi que chez la Première Nation d’Eel River Bar.

Cette initiative est le fruit d’un nouvel esprit collaboratif ayant germé au cours de la dernière année dans le Restigouche-Est. Les municipalités ont mis leurs efforts (et leurs fonds) en commun afin de procéder à l’embauche d’un agent de développement économique régional. Parmi ses mandats, le développement touristique. Il a notamment été responsable d’entreprendre la connexion des sentiers pédestres des communautés du Restigouche-Est, afin de créer un circuit régional, et également de jeter les bases d’un premier festival d’hiver commun.

Auparavant, seules les municipalités de Dalhousie et de Charlo offraient un festival d’hiver à leurs citoyens.

«Il n’y avait rien à Eel River Crossing ni ici à Balmoral. Pour nous, c’est donc une première. On a vraiment hâte de voir comment ça va aller», exprime le maire de cette municipalité, Charles Bernard.

Selon ce dernier, l’idée première de cette célébration est d’unir les communautés autour d’un projet commun.

«Le but c’est de créer des rapprochements. On ne prépare pas du tout nos communautés à un éventuel regroupement, mais on se dit que tant qu’à être voisins, aussi bien viser d’avoir des relations plus étroites afin de produire du développement additionnel dans la région», ajoute-t-il.

Pour cette première édition, les activités prévues au programme sont relativement peu nombreuses à l’intérieur de chacune des municipalités. Un choix mûrement réfléchi par les organisateurs.

«On ne voulait pas surcharger le programme et démarrer trop gros au risque de perdre le contrôle. L’idée de départ c’est surtout de créer une certaine interaction – une synergie – entre nos communautés. On commence tranquillement et d’autres activités pourront se greffer au fur et à mesure lors des festivals suivants», exprime M. Bernard.

Parmi les activités au programme, notons du patinage, de la glissade, des balades en traîneaux, un concours de pêche à l’éperlan et plus encore.

Pour les intéressés, l’horaire complet du festival est disponible sur Facebook (mots clés «festival d’hiver du Restigouche-Est»).

Pour ce qui est du projet de sentier pédestre régional, celui-ci avancerait rondement selon le maire de Balmoral.

«On est en pourparlers avec la Première Nation d’Eel River Bar puisqu’il doit y avoir quelques intersections dans ce secteur, sur son territoire. L’ouverture au dialogue est là», note M. Bernard.