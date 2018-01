Grand-Sault: Rock LaForest s’avoue coupable du meurtre de sa mère

Accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre, Rock LaForest a de nouveau comparu mardi en Cour provinciale à Grand-Sault. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Au terme de procédures judiciaires qui auront duré près de trois ans, Rock LaForest s’est finalement avoué coupable du meurtre de sa mère et de tentative de meurtre à l’endroit de son père.

L’homme de Grand-Sault a comparu mercredi matin à la Cour du Banc de la Reine à Edmundston, alors que se déroulait devant la juge Lucie LaVigne une conférence préalable au procès de l’accusé.

Rock LaForest était à l’origine accusé de meurtre prémédité et de tentative de meurtre.

L’individu a reconnu avoir agressé ses parents lors d’une dispute familiale qui s’est déroulée dans la nuit du 17 au 18 juillet 2015 et qui s’était soldée par le décès de Murielle (Guay) LaForest, qui était âgée de 53 ans.

Jacques LaForest, le mari de la victime, avait pour sa part été blessé lors de l’altercation survenue dans la résidence familiale située sur le chemin Tobique, à Grand-Sault.

Alors que l’accusé s’apprêtait à subir un procès prévu pour trois semaines devant juge et jury, Rock LaForest a plutôt décidé de plaider coupable à une accusation réduite de meurtre non prémédité et à une autre de tentative de meurtre.

L’individu avait été arrêté sur les lieux du drame par des policiers de Grand-Sault et est demeuré incarcéré depuis le début des procédures.

Après une évaluation psychiatrique au Centre hospitalier Restigouche à Campbellton, le jeune homme avait été jugé apte à subir un procès et à être tenu criminellement responsable des actes qui lui étaient reprochés.

«Le plaidoyer a été accepté par la juge LaVigne», a indiqué Me Charles Couturier, le procureur de la couronne, tout en précisant qu’une autre comparution est prévue les 6 et 7 mars afin de procéder à l’imposition de la peine.

Le Code criminel stipule que quiconque commet un meurtre prémédité ou non est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Dans de tels cas, il y a habituellement une possibilité de libération conditionnelle après 10 à 25 ans, selon ce que le juge ou les parties auront décidé.