Grand-Sault: la vie après Dr. Oetker s’organise

La vie semble avoir repris son cours normal dans la région de Grand-Sault, au lendemain de l’onde de choc provoquée par l’annonce de la fermeture prochaine de l’usine de production de pizza Dr. Oetker.

L’entreprise a annoncé mardi que les activités de son usine située dans la communauté rurale de Saint-André allaient complètement cesser à la fin du mois de mai 2018.

La direction de l’usine, les élus municipaux et les députés de la région de Grand-Sault ont depuis cette annonce multiplié les rencontres et les discussions afin de tenter de venir en aide aux 180 employés touchés par cette mesure et de pallier les possibles effets néfastes de la fermeture sur l’économie régionale.

Mercredi après-midi, le député de Victoria-la-Vallée, Chuck Chiasson et son collègue Gilles LePage, qui est le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique, ont rencontré les maires de Grand-Sault et de Saint-André afin de faire le point sur la situation entourant la disparition prochaine des opérations à l’usine de Dr. Oetker.

Des représentants du gouvernement oeuvrant au sein de l’agence d’Opportunités N-.B. et du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ont également pris part aux discussions.

«Il était important de rencontrer les maires afin de regarder toutes les possibilités qui s’offrent à nous afin de venir en aide aux employés touchés par cette fermeture et de mettre en place un plan d’action», a tout d’abord indiqué Chuck Chiasson, à l’issue de la rencontre.

Les possibilités de mettre en place des programmes de formation ont été évoquées au cours des discussions.

Le député de la région de Grand-Sault a dit souhaiter que le fonds communautaire de 4 millions de dollars promis par Dr Oetker afin d’aider les travailleurs touchés ainsi que le développement économique de la région de Grand-Sault puisse être utilisé avec d’autres fonds gouvernementaux afin de favoriser la venue de nouveaux employeurs.

«On a fait réaliser aux élus municipaux que nous sommes derrière la communauté et les travailleurs qui doivent faire une transition vers une autre carrière le plus rapidement possible», a pour sa part indiqué Gilles LePage.

Selon de député de la circonscription Restigouche-Ouest, un des objectifs du gouvernement est de permettre à chaque travailleur de pouvoir rencontrer individuellement un conseiller à l’emploi et d’évaluer les propres besoins des employés.

Les deux députés de l’Assemblée législative ont indiqué qu’ils iraient à la rencontre des travailleurs de l’usine Dr. Oetker dans un avenir proche et que le gouvernement prévoyait aménager un bureau d’aide pour ces derniers à même l’usine de Saint-André.

L’annonce de la fermeture prochaine de l’usine de Dr. Oetker a rapidement trouvé écho à l’intérieur des murs de l’Assemblée législative et du Bureau du premier ministre.

«C’est une situation extrêmement difficile. Le gouvernement va travailler avec la communauté et avec les employés qui vont malheureusement perdre leur emploi», a assuré Roger Melanson, le président du Conseil du Trésor.