Adoption : «J’étais aussi une statistique»

Jeff Kennedy et Yves Robichaud avec leur fils adoptif Colin. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Colin Kennedy-Robichaud a deux papas, mais cette histoire on la connait déjà. Ce qui est moins connu, c’est que Colin est l’un des 1103 adolescents à avoir été adoptés au cours des 15 dernières années.

La Fondation du Nouveau-Brunswick pour l’adoption célèbre ses 15 ans. Depuis sa création, le taux d’adoption dans la province a augmenté de 400%. Lors de sa première année d’opération, le nombre d’adoptions est passé de 25 à 100 en 12 mois.

Le besoin de parents prêts à adopter est toujours grand. Il y a actuellement 400 enfants qui n’ont pas de famille permanente au Nouveau-Brunswick. La majorité est âgée de 11 à 18 ans.

Colin était âgé de 8 ans quand Yves et Jeff l’ont trouvé.

«Comme plusieurs autres enfants, j’étais aussi une de ces statistiques. Non seulement j’étais une statistique, mais j’étais dans le groupe d’âge avec le moins de chance de se faire adopter et d’avoir ma propre famille», confie le jeune homme aujourd’hui âgé de 13 ans.

Maintenant, l’adolescent, qui fréquente l’école Sunny Brae de Moncton, peut compter sur deux papas. Ce sont des entrepreneurs passionnés qui peuvent lui offrir un environnement stable et une bonne éducation. Ça n’a pas toujours été le cas.

«Je déménageais souvent sans vraiment savoir ce à quoi une vraie maison ressemble. Je sais ce que c’est être effrayé. Je sais c’est quoi avoir faim. Je connais la définition d’incertitude», explique Colin, racontant la vie avec ses parents biologiques.

Sous la garde permanente du ministère du Développement social, Colin a été placé dans 12 différentes familles d’accueil. Aujourd’hui, il peut planifier. Il peut se permettre d’avoir hâte de passer Noël en famille.

«J’aime faire partie de ma famille. Je suis où je dois être. Je suis heureux. Je suis aimé».

Jeff et Yves jonglaient avec l’idée d’avoir une famille et d’adopter un enfant depuis longtemps. Propriétaires de plusieurs restaurants, les deux hommes ont un horaire chargé et adorent voyager.

«Alors, un enfant un peu plus vieux, c’était parfait pour nous. En plus, Colin a plusieurs intérêts en commun avec nous», précise Jeff.

La famille adore cuisiner et lire. Colin se targue d’ailleurs d’avoir lu 100 nouvelles en 2017. Ils aiment aussi jouer aux legos, tant qu’ils ne marchent pas dessus.

Selon les papas, le processus d’adoption est plutôt simple. Il suffit de démontrer son intérêt au ministère du Développement social.

«Ce n’est pas difficile. Il suffit d’appeler le ministère du Développement social et entamer le processus si c’est quelque chose qui vous intéresse», explique Jeff.

La procédure a tout de même pris un peu plus d’un an. Durant cette période, les nouveaux parents doivent suivre une formation afin de comprendre ce que l’enfant a vécu et les comportements qui peuvent s’en suivre.

«Au mi-chemin de notre formation, le dossier de Colin nous a été présenté. Pour nous, il était parfait. Nous avons seulement regardé à un seul dossier et c’était celui de Colin. Pour nous, ça n’a pas été difficile».

Les enfants qui ne sont pas adoptés et qui doivent entamer leur vie d’adulte font souvent face à de grands défis.

«Compte tenu de l’importante proportion d’adolescents pris en charge, nous sommes préoccupés par les jeunes qui n’ont plus accès aux services à l’enfance en raison de leur âge et qui doivent envisager l’avenir uniquement par leur propre moyen, sans le soutien dont tout être humain a besoin», a indiqué par communiqué de presse Suzanne Kingston, directrice générale de la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l’adoption.

Seulement 20% des adolescents qui ne sont plus «pris en charge» par le gouvernement sont autonomes au Canada et 50% sont sans emplois en plus de ne pas avoir terminé leurs études secondaires.