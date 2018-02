Un homme de 51 ans porté disparu à Moncton

La GRC demande l’aide du public pour retrouver un homme de 51 ans.

La disparition de Ronald Fougère a été signalée à la police vendredi, vers 18 h. Il a été vu pour la dernière fois vers 15 h 30, sur la rue MacBeath, à Moncton.

M. Fougère est trapu, mesure environ 5 pi 6 po et pèse environ 140. Il a les yeux bruns et de courts cheveux brun clair et il n’est pas rasé de près. Il portait un manteau noir, un pantalon noir et des souliers en cuir noirs.

On sait que Ronald Fougère fait du pouce et on ne sait pas s’il se trouve encore dans la région de Moncton.

Si vous possédez des renseignements concernant Ronald Fougère, veuillez communiquer avec le Service de police régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.