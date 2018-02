Un juge réclame la démission du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine

Un juge de la Cour du banc de la Reine exige la démission de son juge en chef qu’il accuse d’avoir enfreint une loi controversée adoptée l’an dernier par le gouvernement provincial.

Le juge George Rideout estime que le juge en chef de la Cour du banc de la reine, David Smith, devrait quitter son poste pour avoir décidé de transférer un autre juge de Saint-Jean à Fredericton sans avoir d’abord obtenu la permission du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry.

Le juge Rideout a exprimé son opinion dans une lettre datée du 11 décembre envoyée à ses collègues magistrats dont CBC a obtenu copie.

Selon le diffuseur public, le juge Rideout s’est dit «choqué» d’apprendre la décision du juge en chef de transférer le juge Tom Christie sans avoir l’approbation du gouvernement, un geste qu’il qualifie de «contraire à la loi en vigueur».

«Vous avez dit à notre communauté que si vous estimez qu’une loi provinciale est erronée, il convient d’ignorer la loi et d’aller à l’encontre de la loi comme si cette loi était nulle», peut-on lire dans la lettre de M. Rideout citée par CBC.

«À mon avis, c’est un message ou un exemple des plus inadéquat de la part d’un juge en chef.»

«Considérant ce qui s’est passé, je pense que vous n’avez d’autre choix que de démissionner à titre de juge en chef», a indiqué George Rideout, toujours selon CBC.

M. Rideout a été maire de Moncton de 1983 à 1988 avant d’être élu député fédéral sous la bannière du Parti libéral la même année. Il a mis fin à sa carrière politique en 1997 et a été nommé à la Cour du banc de la Reine peu de temps après. Il siège à Moncton à titre de juge surnuméraire.

L’article de la Loi sur l’organisation judiciaire qu’aurait enfreint le juge en chef d’après le juge Rideout a été adopté l’an dernier dans la controverse par le gouvernement libéral du premier ministre Brian Gallant.

Le gouvernement a modifié la loi en mai afin de donner au ministre de la Justice et de la Sécurité publique un droit de veto sur le transfert des juges.

Cette décision a été dénoncée à l’époque par les partis d’oppositions comme une dangereuse intrusion du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire.

En novembre, le juge en chef Smith a informé le ministre Denis Landry de son souhait de transférer le juge Christie à Fredericton le plus rapidement possible. Environ un mois plus tard, n’ayant toujours pas reçu le consentement du ministre, le juge Smith a décidé de procéder au transfert.

L’Acadie Nouvelle n’a pas pu consulter la lettre du juge Rideout ou entrer en contact avec lui malgré plusieurs tentatives.

Le juge David Smith a indiqué quant à lui par courriel qu’il avait l’habitude de «préserver la confidentialité» de la correspondance entre les membres de la Cour et qu’il ne commentait donc pas «les lettres reçues des juges et (ses) réponses à ces lettres».

Le procureur général du Nouveau-Brunswick, le ministre Serge Rousselle, n’a pas voulu non plus discuter de la lettre du juge Rideout.

Il a cependant confié que le gouvernement était toujours en train de «considérer ses options» à la suite de la décision du juge Smith de transférer le juge Christie sans autorisation.

M. Rousselle a refusé de préciser quelles pourraient être ces options.

Selon lui, ce droit de veto était nécessaire pour mettre un terme à la pratique des «portes tournantes» qui veut que de nouveaux juges acceptent d’être nommés en région pour accéder à la profession avant de demander un transfert vers les plus grands centres peu de temps après.

«Nous avions une longue liste de situation (…) et nous voulions mettre fin à cette situation», a dit le ministre Rousselle.

L’opposition officielle à l’Assemblée législative estime plutôt que le gouvernement a créé une crise de toute pièce afin de régler un problème imaginaire.

«C’est ça la genèse de ce gâchis. Pourquoi le gouvernement est-il allé jouer avec des centaines d’année de tradition et de jurisprudence selon lesquelles la branche exécutive du gouvernement est séparée de la branche judiciaire», a déclaré le député progressiste-conservateur Ted Flemming

«Le système fonctionnait parfaitement bien. Il y a de bons juges autour de la province. Il n’y a pas de pénurie de juges. Et il y a beaucoup d’avocats qui souhaitent devenir juge. Il n’y a pas de problème d’approvisionnement», a indiqué celui qui était procureur général au sein du gouvernement de David Alward.