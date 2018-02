Mandat d’arrestation pancanadien contre un Néo-Brunswickois

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 24 ans contre qui un mandat d’arrestation pancanadien a été lancé en lien avec une violente invasion de domicile.

Le 18 décembre, vers 11 h 15, des policiers se sont rendus à une résidence de la Première Nation de Kingsclear, près de Fredericton, où un homme s’en est pris à un autre individu.

Le 2 février , Dustin Sacobie de la Première Nation de Kingsclear a été accusé de voies de fait graves, de séquestration, de vol qualifié et d’introduction par effraction. Un mandat d’arrestation pancanadien a été lancé contre lui.

Il mesure 6 pieds et pèse 250 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il a de nombreux tatouages, dont le mot « Warrior » sur la poitrine, un chapelet sur la main gauche et d’autres tatouages sur les mains, les avant-bras et les bras.

La police croit que Dustin Sacobie serait dans la région de Fredericton. Si vous l’apercevez, ne vous approchez pas de lui et communiquez avec la police (506-357-4300).