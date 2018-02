Rogersville fait un pas de plus vers la création d’une communauté rurale. Après l’approbation du projet, la semaine dernière par le gouvernement provincial, le comité régional passe maintenant à la prochaine étape.

La semaine passée, le comité a obtenu l’autorisation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux Serge Rousselle de débuter l’étude de faisabilité de la création d’une communauté rurale dans la grande région de Rogersville. Mardi a ainsi lieu la première réunion du comité régional qui étudie une possibilité de créer une telle communauté.

Une autorisation accordée bien que le dossier ne respecte pas toutes les conditions.

«Normalement, il faudrait une assiette fiscale de 200 millions de dollars et 4000 habitants, et nous on a une assiette fiscale de 130 millions de dollars et 3000 habitants», explique le président du comité régional d’étude Kevin Arseneau.

Il s’agit à présent pour le comité régional de réfléchir à plusieurs possibilités de structures et de les soumettre aux habitants de la communauté, qui regroupera –si elle est créée– la Municipalité de Rogersville et les districts de services locaux (DSL) d’Acadieville, Collette, Pleasant Ridge, Rosaireville, Acadie Siding, Murray Settlement, Kent Junction, Shediac Bridge, Village Saint-Pierre et Young Ridge.

Pour ce faire débutera au mois de février une série de rencontres publiques thématiques, qui visera «d’une part à répondre aux questions des habitants de la communauté concernant l’organisation et la structure de la communauté rurale, et d’autre part à sonder ce que les gens aimeraient voir naître de ce projet», selon M. Arseneau.

La première rencontre, le 5 février, aura pour thème l’agriculture. D’autres suivront jusqu’au printemps sur une variété de thématiques, telle que la foresterie, l’entrepreneuriat ou le mieux-être.

En plus des réunions publiques, des simulations seront proposées aux habitants au cours de journées portes ouvertes pour comprendre quel effet les différents scénarios de structures auraient sur leurs taux de taxation.

«Les gens pourront entrer dans une salle, donner leur nom et leur adresse, et on sera capable de donner un vrai chiffre de taxation, pas seulement un pourcentage», explique le président du comité.

Une nouvelle structure pour la communauté acadienne

Toutes ces démarches devraient aboutir à un projet de structure qui sera soumis au

gouvernement provincial pour approbation.

«S’il y a un intérêt pour notre projet, on organisera un plébiscite auprès des habitants de la communauté début 2019, déclare le président du comité régional d’étude, Kevin Arseneau. Si 50 % des habitants plus un votent en faveur de la communauté rurale, alors le Village de Rogersville sera dissout et la nouvelle structure sera installée.»

Une nouvelle structure qui serait l’occasion de renforcer la région en dotant les DSL situés près de Rogersville d’une vraie structure administrative et leur accordant les moyens d’une véritable gouvernance.

«On est une petite communauté francophone entourée de communautés anglophones, les gens travaillent ensemble depuis longtemps. On veut formaliser cette communauté-là, et mettre ensemble toutes nos forces», indique M. Arseneau.

«Un des objectifs est de se doter d’une administration commune pour travailler sur de plus grands défis, comme le défi démographique ou le développement économique de la communauté. La communauté rurale est un outil dont on veut se doter pour mener des projets ensemble».