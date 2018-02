La prudence est de mise sur les routes

Le vent, la neige, et les températures froides compliquent la tâche des automobilistes de la province alors que les routes sont de plus en plus glissantes et enneigées.

Dans le Nord-Est, la poudrerie rend les déplacements particulièrement difficiles. La GRC dénombre quelques accidents et sorties de route.

Un internaute a publié cette vidéo d’un accident à Village-Blanchard, dans la Péninsule acadienne.

Dans le Sud, la combinaison de la fonte de la neige en après-midi suivie d’une chute rapide des températures et d’une accumulation supplémentaire de neige engendre des conditions dangereuses pour les automobilistes et les piétons.

Lignes électriques tombées sur la route # 15, à Shemogue. Route fermée à la circulation. @Energie_NB a été informé — GRC N.-B. (@GRCNB) February 3, 2018