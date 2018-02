Une bordée de neige et de la pluie sur la province

Des accumulation de neige de 15 à 20 cm sont prévues dans le nord-ouest et la région du Restigouche.

Selon Environnement Canada, une dépression près de la région des Grands Lacs dimanche matin se déplacera vers le nord et traversera le Nouveau-Brunswick lundi matin.

De la neige passagère commencera à tomber dimanche matin. Sur les régions du nord-Ouest et du Restigouche, la neige devrait devenir parfois forte plus tard dans la journée, dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi. On prévoit une transition en pluie sur la plupart des secteurs au cours de la nuit de dimanche à lundi. Toutefois, les précipitations se changeront probablement de nouveau en neige lundi matin avant de cesser plus tard lundi.

Ailleurs, la neige se changera en pluie dimanche soir. La pluie persistera jusqu’à lundi matin. La quantité de pluie pourrait être importante d’ici à ce que la pluie ne cesse vers midi lundi. De plus, les températures très douces causeront une fonte rapide de la neige. Ces conditions pourraient causer des inondations par endroits dans les zones inondables.