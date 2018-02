Les nouvelles paroles de l’hymne canadien divisent les sénateurs néo-brunswickois

Le Sénat a adopté mercredi le projet de loi qui vise à modifier la version anglaise du Ô Canada pour englober indifféremment les femmes et les hommes, malgré l’opposition de sénateurs conservateurs.

L’hymne national canadien est désormais de genre neutre. L’approbation finale du Sénat va permettre de modifier la phrase de l’hymne national «True patriot love in all thy sons command» (un vrai amour de la patrie anime tous tes fils), pour une version plus inclusive :«True patriot love in all of us command» (un vrai amour de la patrie nous anime tous).

Ce changement de deux mots aura suscité 18 mois de débats à la chambre haute.

En raison de l’opposition des sénateurs conservateurs, dont certains dénonçaient la disparition d’une référence historique, le projet de loi a été bloqué au Sénat

L’opposition a finalement lâché prise et ont refusé de prendre part à une série de votes. Il ne manque maintenant plus que la sanction royale pour que la démarche soit officialisée.

Ce dénouement déçoit la Néo-Brunswickoise Carolyn Stewart Olsen qui a choisi de ne pas participer au vote. La sénatrice membre du parti conservateur a suivi la directive de son parti, et estime qu’un référendum aurait dû être organisé sur la question.

«Ça ne devrait pas être à moi de décider sur une question liée à nos traditions. Il aurait fallu aux demander aux Canadiens et aux Néo-Brunswickois ce qu’ils veulent», dit-elle.

«Je n’ai jamais eu le sentiment que l’hymne exclut les femmes ou n’importe quel Canadien.»

C’est également la position du sénateur indépendant David Richards. «Je pense que la question aurait dû être retirée du Sénat pour être soumise au public canadien lors d’un référendum»

Les conservateurs néo-brunswickois Percy Mockler, et Rose May Poirier se sont également abstenus. En revanche, le restigouchois Paul McIntyre a été un partisan de la première heure du projet de loi. «L’hymne français et l’hymne anglais ont maintenant tous les deux une formulation neutre, se réjouit le sénateur affilié au parti conservateur.

«C’est une question d’être plus inclusif, je pense que c’était nécessaire.»

La sénatrice indépendante Pierrette Ringuette a soutenu l’adoption du projet de loi tout comme le nouveau sénateur René Cormier. L’an dernier M. Cormier avait souligné qu’un tel changement rendrait hommage aux femmes de tous horizons.

«N’est-il pas légitime alors que cette proportion si importante de la population canadienne puisse s’identifier pleinement aux symboles collectifs qui sont les nôtres?», a-t-il déclaré dans un discours devant le Sénat «Le Canada ne ressemble plus à celui des années 1980», ajoutait-il.

La nouvelle sénatrice indépendante Nancy Hartling s’est quant à elle dite «soulagée» que le projet de loi soit finalement approuvé. «Avec ce changement, les Canadiens et Canadiennes pourront chanter fièrement un hymne qui les représente également.»

Depuis 1980, lorsque O Canada est devenu l’hymne national du pays, 12 projets de loi se sont succédé pour remplacer le mot «sons», jugé discriminatoire par certains. Tous avaient été enterrés.

Avec des extraits de la Presse canadienne