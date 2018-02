À la recherche de talents qui désirent monter sur scène et contribuer à la cause

Les auditions pour la 5e édition de l’événement Un phare dans la nuit auront lieu le dimanche 25 février prochain à Moncton. Le spectacle annuel rassemble un éventail de talents sur une même scène pour démystifier les troubles de santé mentale auprès de la population générale.

Les organisateurs sont à la recherche de musiciens, de chanteurs et de danseurs qui souhaitent montrer leurs talents sur scène, tout en contribuant à la cause.

Le Dr Patrick Marcotte, psychiatre au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, est l’idéateur d’Un phare dans la nuit. Il veut éradiquer les conceptions néfastes qui rongent encore aujourd’hui le domaine de la santé.

«Pour les participants, il est très bénéfique de se retrouver devant public et d’avoir l’occasion de partager leur talent et leur passion.»

Ceux qui souffrent de la maladie mentale sont mécompris, poursuit-il. En présentant un spectacle mettant en valeur tout le savoir-faire remarquable de ces personnes, le psychiatre souhaite faire d’une pierre deux coups.

«Cet événement rassembleur nous permet de remettre les pendules à l’heure, tout en braquant les projecteurs sur les réussites et les talents d’ici.»

Il faut dire que les éditions passées d’Un phare dans la nuit ont connu un succès fulgurant auprès du public. Plusieurs performances époustouflantes ont été offertes, allant du concerto de piano, au ballet jazz, en passant par le chant.

Frank Williams et le psychiatre Patrick Marcotte sur la scène d’Un phare dans la nuit. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Même Frank Williams, cet Acadien de Moncton qui a fait un tabac à la Voix 2017, a déjà participé au spectacle. Il en est le porte-parole cette année.

Ceux qui le connaissent comme musicien seront peut-être surpris qu’il soit aussi infirmier en santé mentale au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton.

«J’ai constaté à quel point les arts peuvent jouer un rôle important dans le rétablissement d’une personne. Un phare dans la nuit est un événement inclusif et une occasion en or de monter sur la scène et de présenter le fruit de son travail.»

L’artiste Ronaldo Richard a aussi participé au spectacle par le passé. Un phare dans la nuit occupe une place spéciale dans son cœur.

Ses contributions à l’événement lui ont donné l’occasion de partager mon monde intérieur avec un public des plus attentionnés et respectueux, dit-il.

«Je me suis senti entouré par un grand cercle d’ami. J’encourage fortement les gens qui ont un talent à partager à se présenter aux auditions pour avoir un avant-goût de cet événement!»

Les auditions pour les artistes en chant, musique et danse auront lieu le 25 février 2018, de 9h à 16h, à la Salle Jeanne-de-Valois du Centre universitaire de Moncton.

L’événement donnera aussi une place importante aux artistes qui œuvrent dans d’autres domaines, dont ceux et celles qui souhaitent exposer ou présenter des livres, peintures, dessins, photographies, tricots et sculptures. Les gens intéressés de faire partie du spectacle peuvent envoyer un courriel à l’adresse pharenuit@gmail.com.