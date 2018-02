Geneviève Lanteigne est la nouvelle directrice du Festival acadien de Caraquet

Geneviève Lanteigne est la nouvelle directrice générale du Festival acadien de Caraquet. Elle entrera en fonction dès demain.

«J’ai définitivement un attachement profond au Festival acadien puisqu’il a toujours fait partie de mon paysage personnel et professionnel. Je suis plus que déterminée d’y tenir le rôle de mobilisatrice afin de rassembler des gens innovateurs et passionnés qui aiment le Festival, tout autant que ceux et celles qui s’y impliquent déjà de tout cœur. Un travail colossal a déjà été effectué par mes prédécesseurs et par le conseil d’administration», explique Geneviève Lanteigne.

La nouvelle directrice générale aura comme tâche de gérer non seulement le Festival acadien, mais également le Gala de la chanson et le Festival acadien de poésie.

Geneviève Lanteigne possède de l’expérience dans le domaine de la gestion, de la culture et du tourisme. Elle a entre autres occupé pendant plus de cinq ans le poste de directrice adjointe à la Commission du tourisme acadien du Canada atlantique et, pendant deux ans, la direction générale de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet. Elle a œuvré pendant une dizaine d’années comme gestionnaire des communications et des relations publiques pour une variété d’organisations, dont DPG Communication, le Théâtre populaire d’Acadie et la Fondation CHU Dumont.

Le président, Yves Parisé, se réjouit de l’arrivée de Mme Lanteigne à la barre du Festival. «Elle est une véritable passionnée du Festival. Sa priorité sera de bâtir sa nouvelle équipe et se préparer pour l’édition 2018 », explique-t-il.

Du même coup, Yves Parisé a remercié Isabelle Thériault pour son travail acharné à la barre du Festival depuis près de deux ans. Cette dernière quittera le Festival le 20 février pour poursuivre son travail comme candidate libérale aux élections provinciales de septembre 2018.

La nouvelle directrice générale et sa prédécesseure auront donc l’occasion de travailler ensemble pendant deux semaines. La journée du 20 février se culminera par une conférence de presse organisée dans le foyer du Centre culturel de Caraquet, de 5 à 7, qui sera le coup d’envoi de la 50e édition du Gala de la chanson de Caraquet qui proposera plusieurs nouveautés.