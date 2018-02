L’hiver au parc du Mont Carleton: une expérience concluante

Nous n’en sommes qu’à la moitié de l’hiver, mais déjà un constat semble se dessiner: mettre sur pied des activités hivernales au Parc provincial du Mont-Carleton est une bonne idée.

Depuis le 2 janvier, les portes du parc provincial sont ouvertes et certains services offerts, un projet-pilote qui semble jusqu’à présent prometteur.

Le parc propose pour cette première tentative un sentier de ski de fond d’une longueur de 7 km, de la randonnée en raquettes (dont un sentier balisé sur le Mont Bailey), de la pêche sur glace ainsi que différentes autres activités proposées occasionnellement, dont lors de journées thématiques. Fait intéressant, le parc met gratuitement à la disposition de gens l’équipement nécessaire pour ces activités.

«On a une trentaine de paires de skis de fond et presque autant de raquettes. Les gens n’ont qu’à venir ici et on leur prête ce dont ils ont besoin», explique le gérant du parc, Louis Comeau.

Autre nouveauté, le parc travaille de concert avec un fournisseur de services – Aventure Népisiguit – qui offre des forfaits divers, comme des tours guidés en raquettes sur le Mont Bailey ou encore une initiation à la pêche blanche.

Selon M. Comeau, la réception des gens à ces ajouts durant la période hivernale est très positive.

«Les commentaires des participants sont très bons, très encourageants. Les gens sont contents d’avoir un endroit où venir profiter de l’hiver. Chaque jour on reçoit de nombreuses demandes d’informations. On sent l’intérêt du public», dit-il.

Seule ombre au tableau, la météo peu coopérative. C’est que depuis le début de l’année, les températures sont généralement très froides, ce qui éloigne les amateurs.

«Comme tous ceux qui proposent des activités hivernales, on est à la merci des conditions climatiques. Et lorsqu’il ne fait pas trop froid, il neige en abondance. C’est un hiver vraiment rigoureux, imprévisible. Ça fait dix ans que je suis au parc et je trouve que c’est l’hiver le plus rude… et il fallait que ça tombe sur l’année de notre projet-pilote», explique M. Comeau, ajoutant même avoir dû composer avec un épisode de pluie récemment, ce qui a forcé les équipes à refaire les sentiers.

N’empêche, bien que la météo ait privé le parc d’une certaine fréquentation, son directeur estime que l’expérience est suffisamment intéressante pour qu’elle mérite d’être reconduite l’an prochain.

En attendant, le parc proposera plusieurs activités le 17 février prochain afin de souligner le nouveau jour férié de la Journée de la famille.