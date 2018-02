Méthamphétamine: les saisies s’accumulent à Edmundston

Les saisies de méthamphétamine s’accumulent à Edmundston ces derniers mois. Doit-on y voir un signe que cette drogue y est-elle plus présente qu’ailleurs dans la province? L’Acadie Nouvelle a posé la question à un inspecteur de la force policière de cette communauté.

Depuis une bonne douzaine d’années, des arrestations liées à la «meth» retiennent l’attention dans le Madawaska. Certains d’entre-elles sont liées au trafic local, alors que d’autres s’inscrivent dans le démantèlement de réseaux régionaux, voire même internationaux.

Le mois dernier a été bien occupé pour les policiers de la région. Au début janvier, un homme de Moncton a été arrêté sur l’autoroute près de Saint-Léonard en possession de 28 000 comprimés. Trois semaines plus tard, la police a trouvé de la méthamphétamine dans un commerce du chemin Canada à Edmundston.

Enfin, trois individus ont été arrêtés il y a une dizaine de jours près d’Edmundston alors qu’ils circulaient sur l’autoroute avec plus de 11 000 doses de méthamphétamine à bord de leur véhicule. Selon la police, ce stock était destiné aux marchés du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cela semble faire beaucoup. Peut-on en déduire que cette puissante drogue synthétique est plus présente dans la région d’Edmundston que dans le reste du Nouveau-Brunswick? Pas selon l’inspecteur Alain Lang, de la Force policière d’Edmundston.

«Non, ce n’est pas plus présent chez nous qu’ailleurs dans la province. Une des choses qu’on fait beaucoup à Edmundston, par exemple, c’est qu’on est très proactifs. Si on reçoit de l’information, on s’engage et on va essayer de combattre le plus rapidement possible», dit-il en entrevue téléphonique.

Si l’on peut avoir l’impression qu’il est plus souvent question de cette drogue dans cette région, c’est tout simplement parce que les policiers locaux n’hésitent pas à tenir la population au courant de leurs progrès, notamment lorsqu’ils saisissent des comprimés et qu’ils arrêtent des revendeurs.

«Ça paraît pire dans notre région parce qu’on en parle. (…) Nous, on ne s’est jamais gêné pour en parler. Ça, c’est un gros facteur», dit-il.

Cela dit, il ne nie pas que la «meth» soit populaire dans la région.

«Les drogues les plus populaires, c’est certain que t’as la marijuana et la méthamphétamine. La raison que la méthamphétamine est l’une des drogues populaires, c’est à cause des effets que ça donne et à cause du prix.»

L’inspecteur Lang rapporte que, dans la rue, le prix d’une dose de «meth» est très peu élevé.

«Ça varie de 5 à 10$ pour un comprimé de méthamphétamine. Ça dépend à quel niveau tu l’achètes. Tu peux l’avoir encore moins cher dépendamment de la quantité, mais c’est dans ces prix-là.»

Il ajoute que selon ses informations, la plupart des doses de «meth» vendues dans la région proviennent du crime organisé dans la région de Montréal et ne sont pas produites localement.

Une drogue présente dans la région depuis belle lurette

Ce n’est pas d’hier que l’on parle de méthamphétamine dans le coin. En 2006, en 2007 et en 2012, des réseaux se servant de la région d’Edmundston comme point de transit vers d’autres marchés ont été démantelés.

En 2013, un procureur de la Couronne est allé jusqu’à qualifier cette drogue de «fléau» tellement elle était liée à un nombre grandissant de cas se retrouvant dans le système judiciaire.

L’année suivante, la juge de la Cour provinciale à Edmundston avait même mis la population en garde que toute personne pincée avec aussi peu qu’une pilule de «meth» en sa possession serait envoyée derrière les barreaux.

Selon l’inspecteur Alain Lang, la situation ne s’est pas aggravée depuis cette époque.

«Elle est restée stable et a même diminué un peu. Elle n’est pas pire qu’en 2014, ça c’est certain. Je te dirais même qu’elle a descendu un peu parce qu’on est proactifs. C’est très gérable dans le moment.»

M. Lang rapporte que le travail effectué dans les écoles par l’agent communautaire de la Force policière d’Edmundston a un impact positif. En restant en contact avec les élèves, il permet aux autorités d’avoir une bonne idée des secteurs où la méthamphétamine est plus présente.

Les policiers du coin restent aussi aux aguets afin de remarquer des hausses du nombre de crimes qui peuvent être symptomatiques d’une présence accrue de consommateurs et de revendeurs dans certaines zones.

«Si des gens commencent à commettre des vols dans les autos (ce qui peut être un signe que les gens cherchent de l’argent pour s’acheter des comprimés), on sait qu’un secteur est plus vulnérable et on va commencer à se concentrer dans ce secteur pour frapper.»

La méthamphétamine, qu’est-ce que c’est?

La méthamphétamine est une drogue de synthèse fabriquée à partir d’ingrédients chimiques tels que l’éphédrine et la pseudoéphédrine, des substances qui entrent notamment dans la composition de décongestionnants.

La drogue peut être consommée de différentes manières: inhalée, avalée, fumée ou injectée à l’aide d’une seringue. Selon les formes qu’elle prend – comprimés, cristaux, poudre – la méthamphétamine peut avoir différents noms. Elle est souvent appelée Tina, Meth, Crystal Meth, Ice, Speed ou Chalk.

La méthamphétamine provoque une stimulation mentale et nerveuse. Elle est souvent consommée pour le sentiment de confiance en soi qu’elle confère ainsi que pour ses effets euphorisants et énergisants, qui peuvent durer plus de 12h.

Consommer cette drogue présente de très nombreux risques; elle a un fort potentiel de dépendance, même avec une consommation à court terme. Elle provoque rapidement une accoutumance, ce qui conduit à devoir consommer de plus fortes doses pour ressentir les mêmes effets.

La consommation de méthamphétamine peut entraîner, entre autres, de l’anxiété, de l’agitation, de la paranoïa, une confusion mentale, des comportements violents et une diminution de la vigilance. Une dérégulation de la température corporelle et un rythme cardiaque rapide et irrégulier survient également fréquemment.

À long terme, la consommation de méthamphétamine peut aussi mener à un état d’épuisement général ou à la dépression. Dans de rares cas, elle mène même à la mort.

Fréquemment produite par des laboratoires clandestins, il est souvent impossible de connaître la composition exacte de la drogue. Dans les faits, la méthamphétamine est souvent coupée avec d’autres substances nocives telles que de la caféine, de l’éther, des insecticides, des solvants ou des pigments, ce qui décuple les risques liés à la consommation.

La méthamphétamine est synthétisée pour la première fois au Japon en 1893. Dans l’histoire, la méthamphétamine a eu des usages différents, et notamment militaires. Elle est par exemple consommée par les kamikazes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale pour leur donner du courage avant leurs attaques suicides.

Au Canada, la possession, la consommation, la production et la distribution de méthamphétamine sont illégales. La production et la distribution peuvent être punies d’une peine de prison allant jusqu’à la perpétuité.