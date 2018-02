Moncton: un homme de 58 ans porté disparu

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 58 ans porté disparu.

Daniel Fletcher a été vu pour la dernière fois le 2 février, vers 15h30, à Moncton. Personne ne l’a revu depuis et la police s’inquiète pour lui.

Daniel Fletcher est un homme de race blanche. Il mesure environ 5 pi 10 po et a une carrure moyenne. Il a les cheveux courts gris et les yeux noisette et il porte des lunettes d’ordonnance. Il pourrait conduire une camionnette GMC Canyon grise immatriculée au Nouveau-Brunswick (CRL 603).

La police croit qu’il pourrait être dans la région de Riverview, mais il a aussi de la famille à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Quiconque croit savoir où se trouve Daniel Fletcher est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.