60e anniversaire de Shippagan: une occasion à souligner

L’année 2018 marque le 60e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Shippagan. La municipalité compte organiser plusieurs activités pour souligner l’occasion.

Parmi les points saillants, le lancement d’une bière à l’occasion de la Fête de la Saint-Patrick en hommage aux victimes de la grande famine irlandaise qui sont arrivés à Shippagan sur le navire Eliza Liddell.

Le 1er mai, l’anniversaire de l’incorporation de Shippagan, la municipalité compte organiser une cérémonie pour honorer un citoyen ou une citoyenne qui s’est démarqué dans une discipline quelconque ou qui a fait rayonner Shippagan à l’extérieur de la région.

Un banquet sera également organisé par la Chambre de Shippagan, à la fin octobre, afin de reconnaître les entreprises qui oeuvrent dans la région depuis 60 ans et plus.

Beaucoup de changement en 60 ans

Shippagan en 2018 n’a plus beaucoup en commun avec la ville de 1958, explique Patrice-Éloi Mallet, membre du conseil municipal.

«En 1958, il n’y avait pas de système d’aqueduc, pas de trottoirs et pas de pont!»

M. Mallet s’intéresse à l’histoire locale et régionale depuis plusieurs années. En 2012, il a fait publier le livre Shippagan, c’est tout simplement l’Acadie. L’ouvrage retrace l’histoire de la municipalité à l’aide de photos, de vignettes et d’anecdotes.

«J’avais fait un effort pour trouver des photos aériennes. Pour moi, une image vaut 1000 mots et une photo aérienne en vaut 10 000. On peut voir qu’il y avait peu de structures et peu d’infrastructure. L’évolution au fil des décennies était donc phénoménale.»

À l’époque, l’école primaire locale était dirigée par les religieuses Jésus-Marie, dit M. Mallet.

«On a maintenant une école primaire, une école secondaire, une cohabitation entre le collège et l’université, l’Institut de recherche sur les zones côtières ainsi que l’Aquarium et Centre marin. Lorsque les gens arrivent de l’extérieur, plusieurs nous disent qu’ils n’en reviennent pas qu’une municipalité d’environ 3000 habitants ait autant d’infrastructures. La municipalité en est très fière.»