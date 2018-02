Campbellton crée un froid au sein de la CSR-Restigouche

La Ville de Campbellton a décidé de retenir momentanément son versement trimestriel destiné au fonctionnement de la Commission de services régionaux du Restigouche. Pourquoi? Ça, personne au sein de la commission ne le sait vraiment.

C’est par voie de courriel que la direction de la CSR-Restigouche a appris que les versements manquants dans le compte n’étaient pas qu’un simple oubli, mais bien une décision réfléchie de la part de la Ville de Campbellton.

Car en plus du versement dédié à l’administration, la Ville a aussi retenu son paiement du mois de janvier pour la Corporation des déchets solides. Au total, c’est quelque 64 000$ qui n’ont pas été versés.

Dans le courriel en question, l’administration de Campbellton se fait avare sur les raisons ayant motivé cette décision, se contentant d’indiquer que les paiements ont été retenus «le temps que certains éléments soient clarifiés». Les éléments en question ne sont toutefois pas indiqués.

À la CSR-Restigouche, on soutient que les tentatives de joindre l’administration de la Ville afin d’obtenir plus de détails sont demeurées infructueuses.

«Nous ne savons pas les raisons qui motivent ce geste, ce que la Ville aimerait voir être clarifié. Est-ce que c’est en lien avec le budget, avec la question du recyclage ou des déchets solides? On ne le sait pas ni combien de temps cette situation va durer», a déclaré son président, Michel Soucy, se refusant de spéculer sur les motivations de la Ville.

Lundi soir, il avait convié les membres de la CSR-Restigouche à une rencontre extraordinaire afin d’entreprendre des actions suite à cette situation. Car la retenue des fonds n’est pas sans impact sur les opérations courantes de l’organisation.

«Nous n’avons pas beaucoup de liquidité à la commission, alors quand il manque d’un coup autant d’argent, ça met en péril notre capacité de fonctionner et de payer nos factures, nos pourvoyeurs de service ainsi que nos employés», dit M. Soucy.

Puisqu’il y a urgence, les membres ont voté pour contracter une marge de crédit de 50 000$ auprès d’une institution financière. Durant l’intérim, le transfert d’un montant de 50 000$ en provenance du fonds de réserve des opérations des déchets solides vers le compte des opérations générales a été autorisé.

Tous les membres ont voté en faveur de la motion à l’exception de la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, absente de la rencontre. L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir les commentaires de cette dernière en soirée, mais sans succès.

Membres confus

Outre le problème de l’absence des paiements, ce qui a surtout retenu l’attention lors de cette rencontre spéciale c’est le comportement pour le moins inusité de la Ville de Campbellton qui s’est refusée à fournir des détails précis concernant son geste et qui ne s’est pas non plus présentée pour l’expliquer.

Le maire de Balmoral, Charles Bernard, a été le premier à remettre en question le geste de la Ville de Campbellton.

«Lorsque nous avons voté le budget de fonctionnement, la motion a été adoptée à l’unanimité. Tout le monde était d’accord. C’est donc difficile de comprendre ce qui arrive aujourd’hui, quel est le problème», a-t-il lancé.

«Ce serait dans l’intérêt de la commission que la Ville fasse part le plus rapidement possible de ses préoccupations afin que l’on puisse résoudre la situation dans les plus brefs délais. Car utiliser l’argent d’une marge de crédit engendre des frais et c’est nous qui allons payer par la suite», a de son côté ajouté le président du DSL de Saint-Jean-Baptiste/Menneval, Burt Paulin.

Agacé par la situation, le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, a pour sa part demandé à ce que la commission s’enquière auprès de la province pour l’obtention d’une aide temporaire. Dans l’optique de l’utilisation de la marge de crédit, il a suggéré de refiler la facture des frais d’intérêt à la municipalité à la base du problème.

«Ils doivent nous dire quel est le problème sinon, je crois qu’on sera en droit d’entreprendre des actions par la suite», a-t-il indiqué, sans toutefois en faire une motion officielle.