Kedgwick veut que ses lacs «deviennent le cœur de la communauté»

La Communauté rurale de Kedgwick désire développer davantage le secteur de ses lacs situés à l’entrée du village.

L’an dernier, le conseil municipal de Kedgwick s’était démené pour que soit autorisée la pêche blanche sur les lacs, question d’accroître l’offre de loisir (et le tourisme) dans la communauté.

Depuis quelques semaines, et ce, grâce à une équipe de bénévoles qui entretient les pistes, il est possible de faire du ski de fond autour de ces derniers. Mais d’autres projets mijotent dans la tête de la mairesse de l’endroit, Janice Savoie, pour faire en sorte que l’emblème touristique de sa communauté devienne une véritable halte quatre saisons.

«On a déjà investi beaucoup dans ce secteur et avec raison, car c’est un endroit qui grouille de vitalité. Il y a une vision qui est rattachée aux lacs et c’est de faire en sorte que ceux-ci soient encore plus fréquentés, autant l’hiver que l’été. On veut qu’ils deviennent le cœur de la communauté», exprime Mme Savoie.

Des projets en cours

Parmi les projets en cours, la mairesse souligne que son conseil aimerait installer des lampadaires autour du parcours de 2,5 km, de sorte que le sentier soit bien éclairé en soirée pour les randonnées à pieds, en raquettes ou en ski de fond.

«On aimerait aussi aménager une petite patinoire sur les lacs, une activité qui pourrait se faire en parallèle avec la pêche sur glace. On parle également d’isoler les salles de bains de notre halte routière afin qu’elles demeurent ouvertes à l’année», souligne Mme Savoie.

Pour l’été, le conseil songe à installer une nouvelle fontaine ainsi que des stations d’exercices tout le long du sentier. Il serait également question de construire un foyer à ciel ouvert permettant de proposer des feux de joie lors d’activités spéciales.

«Tous ces projets ne verront pas nécessairement le jour cette année, mais on travaille fort afin qu’ils deviennent réalité et, du coup, que l’on garde cette partie de Kedgwick bien animé. C’est un endroit beaucoup trop beau et pratique (en raison de sa proximité avec la Salle du Citoyen) pour ne pas en profiter», indique Mme Savoie.