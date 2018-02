Un nouveau foyer de soins sera construit à Moncton

Fredericton prévoit la construction de 10 foyers de soins de 60 lits au cours des cinq prochaines années. L’un d’entre eux sortira de terre à Moncton dès 2018.

La semaine dernière, le gouvernement libéral avait indiqué son intention d’ajouter 1 000 nouvelles places à travers la province.

Le premier ministre Gallant a choisi de livrer les détails de son plan au compte-goutte. Il était à Moncton lundi matin pour annoncer la création d’un foyer de soin de 60 lits dans la ville du Sud-Est.

«Lorsqu’on regarde la démographie et les listes d’attentes aujourd’hui on voit qu’il n’y a pas assez de lits dans le système. En investissant tout de suite, ça va permettre aux aînés qui restent dans les hôpitaux et qui n’ont pas besoin d’être là d’aller dans un foyer», a-t-il déclaré lors de sa visite au foyer Peoples Park Tower.

Brian Gallant a fait une annonce identique à Saint-Jean, lundi midi. Il était plus tard attendu à St.Stephen pour y annoncer, là aussi, la construction d’un nouveau foyer de soins de 60 lits.. D’autres foyers de soins seront également bâtis dans les régions de Florenceville-Bristol et de Fredericton.

Le premier ministre promet que les régions francophones concernées par le manque de lits ne seront pas oubliées.

Il n’a pas été en mesure de préciser si le nouveau foyer de soins de Moncton sera francophone, anglophone ou bilingue, ni où il sera construit. Les détails seront rendus publics au cours des prochains mois lors de la publication de l’appel d’offres, assure-t-il.

L’ajout de nouvelles places dans la région pose la question de la pénurie de main-d’oeuvre qui touche le secteur. L’an dernier, plusieurs propriétaires de foyers de soins de Moncton avaient exprimé leurs difficultés à recruter du personnel.

Le nouveau plan quinquennal du gouvernement provincial tente de répondre à cette problématique avec une somme de 12 millions $ consacrée à l’augmentation des salaires des employés des foyers de soins spéciaux et des travailleurs de soutien à domicile.