130 motoneigistes ontariens sillonnent le nord de la province

La Great Northern Ride célèbre sa 18e saison dans les sentiers du nord du Nouveau-Brunswick.

Au fil des ans, ce regroupement de motoneigistes de l’Ontario a fait beaucoup de chemin… ou plutôt parcouru beaucoup de sentiers. Ils sont allés aux États-Unis, dans l’Ouest canadien et au Québec. Ils ne s’étaient pourtant jamais rendus au Nouveau-Brunswick, une erreur qu’ils ont corrigée cette année. Partis d’Edmundston, ils ont entrepris un périple qui les mènera à Campbellton, à Bathurst et à Miramichi.

D’une douzaine de membres lors de la première saison, le groupe est aujourd’hui composé de 130 motoneigistes âgés de 19 à 75 ans. Chaque année, l’organisation amasse des fonds pour le Lansdowne Children Center, un camp créé pour venir en aide aux enfants à besoins spéciaux en Ontario. Cette année, il prévoit lui remettre plus de 200 000$.

«Quand on a annoncé que nous venions au Nouveau-Brunswick, nos membres étaient vraiment emballés», confie Robert Caissie, grand responsable de cette tournée.

Ironiquement, ce dernier est originaire de la région de Moncton. D’ailleurs, la tournée devait au départ parcourir non seulement le nord de la province, mais également le sud. Mais faute de neige abondante dans les régions de Moncton et de Fredericton, la tournée s’est plutôt concentrée dans le nord.

Comme se déroule la tournée jusqu’à présent? «Les pistes sont splendides et l’accueil partout où nous nous arrêtons est incroyable. On a vraiment du plaisir et on ne va pas attendre un autre 18 ans avant de revenir, c’est certain», promet-il.

Robert Caissie et Brad Mann – Bathurst, 6 février 2018 – Vignette: Robert Caissie et Brad Mann sont tous deux contents de la venue de la Great Northern Ride dans le nord de la province. – Crédit Gracieuseté

Saison du tonnerre

Une telle tournée est une véritable bénédiction au chapitre touristique. On estime en effet de 25 000$ à 30 000$ les retombées économiques dans chacune des communautés où elle fait halte. Cela comprend notamment l’hébergement, la restauration et l’essence.

«Des tours organisés du genre, on en prendrait toutes les semaines», exprime Brad Mann, président de la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick.

De dernier se bat depuis des années afin de démontrer toute l’importance de l’industrie de la motoneige au sein de l’économie du Nouveau-Brunswick. Des événements comme celui-ci lui donnent raison.

«C’est énorme pour notre industrie touristique, pour les localités qui en bénéficient. Tout le monde y gagne. Pour nous, ce sont les revenus. Pour les motoneigistes, c’est le plaisir de se promener dans un réseau de sentiers extraordinaire», ajoute-t-il.

M. Mann n’a toutefois pas à se plaindre de la saison actuelle car de façon générale les pistes regorgent de motoneigistes. Si dans le sud on manque de neige par endroit, dans le nord c’est complètement l’inverse. L’or blanc est présent en grande quantité, si bien qu’il y a beaucoup de trafic en forêt.

«En ce moment, je dirais qu’il y a quatre fois plus de motoneiges dans nos pistes qu’en temps normal, ce qui est plus qu’excellent. En fait, l’an dernier nous avons eu une saison record et cette année s’enligne pour être de loin encore meilleure», dit-il.

Brad Mann s’attend d’ailleurs à une longue saison dans le nord… au plus grand plaisir de tous les amateurs de motoneige.