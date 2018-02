Glyphosate et cancer: une étude relance le débat

Alors la controverse autour du glyphosate fait rage au Nouveau-Brunswick, une nouvelle étude de grande ampleur démontre qu’il n’existe pas de lien significatif entre l’exposition au produit et un risque accru de cancer.

Le glyphosate, vendu sous les noms Roundup, Forza ou encore Vision Max, est l’herbicide le plus utilisé au monde. Ses effets sur la santé des humains, la faune et la flore continuent de diviser la communauté scientifique mais les résultats de l’«Agricultural Health Study» viennent mettre en doute avertissements concernant la dangerosité du produit.

Une douzaine de chercheurs ont suivi pendant vingt ans 54 251 agriculteurs et épandeurs de l’Iowa et de la Caroline du Nord aux États-Unis. 44 932 d’entre eux utilisaient de fortes doses de glyphosate, tandis que les 9319 restants ne s’en servaient pas.

Sur cette période, 7290 agriculteurs ont appris qu’ils avaient un cancer. Cependant, la proportion de travailleurs touchés par la maladie est aussi élevée parmi ceux qui ont été exposés à la substance que parmi ceux qui ne l’ont pas été.

«Aucun lien n’est apparu entre cette substance et toute tumeur solide ou lymphome», concluent les auteurs qui ajoutent que le glyphosate «n’est pas statistiquement associé à un degré significatif avec quelque cancer que ce soit».

En revanche, les cas de leucémie aiguë myéloblastique sont deux fois plus élevés parmi participants qui avaient utilisé le glyphosate à des doses très élevées depuis au moins vingt ans, soit jusqu’à 600% par rapport aux normes recommandées.

Les chercheurs notent que ces résultats n’étaient pas statistiquement significatifs, c’est-à-dire que les chiffres étaient tellement faibles qu’on peut les attribuer au hasard.

Financée par des fonds publics, l’étude offre plusieurs gages de fiabilité scientifique. Elle a été publiée par le réputé Journal of the National Cancer Institute, un organisme fédéral américain public et indépendant.

Il s’agit d’une des rares études épidémiologiques d’envergure permettant de déterminer si la substance a un effet mesurable sur l’organisme à long terme, aux doses auxquelles les humains sont exposés, dans les conditions réelles d’utilisation.

Quant à la directrice des travaux, Laura Beane Freeman, elle est épidémiologiste et travaille depuis treize ans sur le rôle des pesticides dans l’apparition de cancers chez les agriculteurs.

«Cancérogène probable»

Ces conclusions viennent contredire celles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

En 2015, les experts du CIRC ont classé le désherbant chimique dans la catégorie «cancérogène probable», en se basant sur des études réalisées chez l’animal et d’autres études épidémiologiques.

L’organisme a indiqué publiquement que la nouvelle étude américaine était «importante, sérieuse et bien réalisée», mais qu’elle ne remettait pas en cause sa décision de 2015.

«La classification du glyphosate par du groupe de travail du CIRC est fondée sur l’examen systématique de toutes les données publiées concernant la cancérogénicité du glyphosate. Cette classification ne repose donc pas sur une seule étude.»

Une préoccupation grandissante

Au Nouveau-Brunswick, la question de l’épandage d’herbicides s’est transformée en enjeu politique.

Plusieurs organisations écologistes appellent la province à suivre la voie du Québec qui a interdit l’épandage d’herbicides sur les forêts publiques depuis 2001. Ils s’inquiètent non seulement des effets néfastes pour l’homme mais aussi sur la faune, sur les nappes phréatiques et sur la biodiversité locale.

La semaine dernière, un groupe de 17 maires de municipalités et présidents de DSL du comté de Kent a relayé les préoccupations d’une partie de la population dans leur liste de priorités en vue des prochaines élections.

«L’épandage de produits chimiques pour le contrôle de la végétation en forêt est devenu un enjeu important pour les gens de la région de Kent. Plusieurs souhaitent l’abolition totale de l’épandage en raison des risques que ceci peut apporter à la santé humaine, animale et végétale», peut-on lire dans le document destiné au gouvernement provincial.

Plusieurs municipalités ont d’ailleurs envisagé d’interdire l’épandage sur leur territoire. En août, la mairesse de Moncton avait dénoncé l’usage de glyphosate par la forestière J.D. Irving à proximité des sources d’eau potable de la ville.

Le Nouveau-Brunswick, qui ne représente que 0,7% de la superficie canadienne, se classe deuxième parmi les provinces canadiennes pour le nombre d’hectares de forêt traités au glyphosate. Des herbicides ont été pulvérisés sur 28 698 hectares de terres forestières en 2015.

– Archives – Archives

«Le principe de précaution doit prévaloir»

Malgré les conclusions de l’étude du Journal of National Cancer Institute, les militants de Stop Spraying New Brunswick restent sceptiques.

Pour la porte-parole de l’organisme de lutte contre l’utilisation d’herbicides, Caroline Lubbe D’Arcy, l’étude est à prendre avec des pincettes. Une faible augmentation du nombre de leucémies aiguës myéloïdes chez les agriculteurs les plus exposés a été observée, bien qu’elle ne soit pas jugée significative.

Argument difficile à saisir pour Mme Lubbe D’Arcy. «L’étude conclut qu’il n’y a pas de lien entre le développement de cancer et l’exposition à de fortes doses de glyphosate, mais ils observent justement des connexions!»

Selon elle, le fait que le glyphosate ne cause pas de cancers ne veut pas pour autant dire qu’il est sans danger. D’autres problèmes ont été observés, tels que des perturbations endocriniennes ou des problèmes de fertilité, rapporte l’activiste.

«Le fait de se concentrer constamment sur le cancer et d’ignorer les études qui parlent d’autres problèmes n’est pas une manière responsable de considérer le problème du glyphosate.»

Tant que d’autres études ne seront pas publiées, Stop Spraying NB exigera l’application du principe de précaution, et l’interdiction de l’épandage du glyphosate.

Les conclusions de l’étude ne freinent pas le combat du groupe contre l’herbicide. L’organisme a d’ailleurs demandé lundi à la province de révéler quelle somme d’argent public a été dépensée pour l’épandage de glyphosate au Nouveau-Brunswick, au cours des trois dernières années.