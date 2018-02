Faux billets de 100$ à Moncton: trois hommes arrêtés

Trois hommes ont été arrêtés pour avoir payé des entreprises de la région de Moncton avec de faux billets de banque canadiens.

Depuis le 16 janvier , la GRC a reçu six plaintes de commerçants locaux à qui on avait remis de faux billets de 100$. Le 4 février, la police a arrêté un homme de 18 ans, un homme de 20 ans et un homme de 22 ans. Les trois ont été libérés sous certaines conditions. Ils comparaîtront en cour le 20 avril.

La police souhaite aviser les commerçants et les membres du public qu’ils devraient examiner attentivement tout billet de 100 $ canadien pour vérifier s’il porte le numéro de série EKR2223601, car certains faux billets pourraient encore circuler.

Si vous croyez avoir un faux billet en votre possession, veuillez communiquer avec la police.