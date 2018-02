Le homard aura son emoji en 2018

C’est confirmé; le homard aura enfin son emoji. C’est ce qu’a annoncé mercredi l’organisme à but non lucratif responsable de la liste standardisée de petites images, le Consortium Unicode.

Le crustacé fait partie des 157 nouvelles petites images qui feront partie de la nouvelle liste Unicode, qui entrera en vigueur en juin prochain.

Sur son blogue, le Consortium Unicode indique les emojis devraient faire leur apparition sur nos écrans en août ou en septembre, dès qu’ils seront adaptés et adoptés par Apple, Google, Facebook et compagnie.

En plus du homard, de nombreux autres emojis de toutes sortes sont aussi du lot. Du nombre, on retrouve notamment un moustique, une mangue, un compas, une planche à roulettes, un drapeau de pirate et un raton laveur.

L’année dernière, le propriétaire d’une chaîne de restaurants du Maine avait lancé une pétition en ligne afin de faire pression sur le Consortium Unicode afin qu’il ajoute le homard à sa liste standardisée de petites images.

L’initiative a rapidement récolté du succès. Mercredi dernier, plus de 5400 personnes avaient signé la pétition en question, hébergée sur le site Change.org.

L’un des sénateurs de cet État américain, l’indépendant Angus King, avait même mis l’épaule à la roue en septembre dernier.

Dans une lettre de deux pages envoyée à la présidente du comité technique du Consortium Unicode, il affirmait que «les gens du Maine –et aussi de partout dans le monde– comprennent que le homard est un animal important culturellement et économiquement».

Selon lui, il était important d’intégrer ce crustacé à la prochaine version de la liste Unicode «afin que les personnes qui pêchent, qui transforment, qui servent, qui mangent ou qui admirent le homard puissent s’exprimer adéquatement avec des emojis.»

Mercredi, le sénateur King s’est réjoui de l’annonce du Consortium. Sur Twitter, il a affirmé qu’il s’agissait d’une «très bonne nouvelle» et a remercié Unicode «de reconnaître l’impact de ce crustacé crucial au Maine et d’un bout à l’autre du pays».

Great news for Maine – we’re getting a lobster emoji!!! Thanks to @unicode for recognizing the impact of this critical crustacean, in Maine and across the country.

Yours truly,

Senator 🐮👑

— Senator Angus King (@SenAngusKing) 7 février 2018