Lettre contre Yvon Lapierre: le maire de Dieppe veut tourner la page

Six ans après la distribution d’un tract controversé, le maire de Dieppe Yvon Lapierre attend toujours le dénouement d’un procès en diffamation.

Pendant la campagne électorale de 2012, une lettre intitulée Les vrais faits sur Yvon Lapierre! avait été envoyée à des milliers de résidents de Dieppe. La missive anonyme s’en prenait au candidat Lapierre, élu par la suite, l’accusant de mauvaise gouvernance et de favoritisme dans l’octroi de certains permis de construction de la Ville de Dieppe.

L’intéressé a intenté une poursuite en diffamation contre deux citoyens de la cité acadienne, affirmant que le feuillet «contenait des allégations fausses et diffamatoires».

Fred Pellerin, l’ex-candidat au poste de conseiller municipal dans le quartier 4 lors des élections de 2012, aurait donné les dépliants et de l’argent à Oswald LeBlanc pour que celui-ci les fasse distribuer aux résidences de la municipalité par Postes Canada.

Le maire Lapierre avait obtenu une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine pour obliger la société d’État à lui dévoiler le nom de celui qui avait commandé la livraison des tracts. Dans sa défense, M. LeBlanc affirmait qu’il n’était pas l’auteur de la brochure.

Présent au palais de justice de Moncton lundi, l’avocat du maire, André Daigle a indiqué qu’un règlement partiel a été conclu avec M. LeBlanc. Me Daigle précise que le contenu de l’entente restera confidentiel jusqu’à ce que l’affaire soit close.

En effet, aucun arrangement n’a pu être trouvé avec M. Pellerin. L’avocat précise que les pourparlers entre les deux parties sont toujours en cours. L’affaire sera entendue à nouveau le juge le 7 mai prochain.

Interrogé par l’Acadie Nouvelle, le maire de Dieppe dit vouloir se tenir aussi loin que possible des discussions entre avocats. Il espère un règlement rapide de cette affaire.

«Ça fait six ans, beaucoup de gens ont oublié ce dossier mais pour moi c’est une question de principe. J’ai dépensé énormément d’argent pour essayer d’en arriver à une fin avec tout ça.»

«Il est peut-être temps de tourner la page pour tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier», ajoute-t-il.

De son côté, Fred Pellerin a déposé une demande reconventionnelle contre Yvon Lapierre, l’accusant à son tour de diffamation.

«De mon point de vue les démarches de M. Lapierre servent à faire taire les citoyens qui osent le critiquer, avance-t-il. J’ai l’impression que c’est un avertissement aux autres, s’ils osent le critiquer, ils auront affaire à lui sévèrement.»

Le résident de Dieppe croit peu à un règlement à l’amiable. «On a donné nos conditions il y un an et il n’y a rien qui bouge. Je suis en train de me défendre, on va continuer jusqu’à ce que ça se règle.»

– Avec la collaboration du journaliste Patrick Lacelle.