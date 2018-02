Soupir de soulagement chez les pêcheurs

Les modifications qui seront apportées à la Loi sur les pêches par le gouvernement fédéral pour protéger les communautés côtières font le bonheur des pêcheurs du Nouveau-Brunswick. Des groupes militent depuis des dizaines d’années en faveur des mesures annoncées mardi par le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc.

Carl Allen possède son propre permis de pêche au homard depuis seulement six ans, mais il baigne dans le milieu de la pêche depuis qu’il est tout petit. À l’âge de 7 ans, il accompagné déjà son père sur l’eau. Depuis, il n’a jamais manqué une saison, que ce soit comme assistant ou comme capitaine de son propre bateau.

Son histoire ressemble à celle d’une demi-douzaine d’autres pêcheurs de son âge dans sa communauté. En fait, elle est la même que celle de ses ancêtres et de centaines de pêcheurs qui jettent l’ancre en Acadie et dans l’est du Canada.

Pour M. Allen, les mesures annoncées mardi par le ministre Dominic LeBlanc son bien plus qu’une protection de l’économie des communautés côtières. Elles protègent un mode de vie qui leur est propre.

«Il faut prendre une seconde pour réfléchir sur ce que l’on gagne de la pêche au-delà des dollars. C’est difficile d’imaginer le Canada atlantique sans penser aux pêcheries des communautés côtières. C’est un élément vital que nous devons protéger», affirme le président de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Dominic LeBlanc a annoncé mardi qu’il veut entériner dans la loi deux politiques adoptées par son père, Roméo LeBlanc, dans les années 1970 afin de protéger les pêcheurs indépendants.

La première est celle du propriétaire-opérateur. Elle stipule qu’un détenteur de permis doit être sur son bateau au moment de la pêche. Cela empêche la consolidation de la ressource par de grandes corporations.

La seconde est la politique de la séparation de la flottille. Le principe interdit aux entreprises, notamment aux usines de transformation, d’acheter un permis de pêche.

M. Allen rappelle la situation de la Colombie-Britannique, qui n’est pas assujettie aux mêmes politiques que les pêcheries de la côte est depuis les années 1970. La majorité des permis de pêche appartiennent à de grandes corporations, qui retirent près de 70% des revenus des pêcheurs.

«En Colombie-Britannique, il y avait des communautés vibrantes tout le long de la côte… et maintenant il n’y a plus rien. Voulons-nous ça ici? Certainement pas!»

La modification à la Loi sur les pêches donnerait plus de pouvoir au ministère des Pêches et des Océans pour renforcer les critères du propriétaire-opérateur et de séparation de la flottille. Elle rendrait aussi plus difficile aux gouvernements futurs à faire marche arrière sur les concepts.

Martin Mallet, directeur par intérim de l’UPM, rappelle qu’il y a quelques années, les pêcheurs ont traversé une période d’incertitude en raison d’une volonté chez les conservateurs d’abolir les politiques de Roméo LeBlanc.

«On voit ça (l’annonce de Dominic LeBlanc) d’un très bon oeil. Ça fait des décennies que les regroupements de pêcheurs en Atlantique se battent pour que les politiques qui protègent le concept du pêcheur propriétaire et de la séparation de la flottille soient protégés par la loi», affirme Martin Mallet, directeur par intérim de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Si tout se déroule comme prévu, les modifications à la loi pourraient entrer en vigueur d’ici un an et demi, estiment MM. Mallet et Allen.