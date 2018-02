Le cannabis coûterait 6,39$ le gramme du Nouveau-Brunswick

Le cannabis serait moins dispendieux au Nouveau-Brunswick que dans la grande majorité des autres provinces du pays. C’est ce que suggèrent des données compilées par Statistique Canada.

Selon des statistiques fournies à l’Acadie Nouvelle par l’agence fédérale, jeudi après-midi, le gramme de «pot» se vendrait en moyenne 6,39$ au Nouveau-Brunswick.

Le prix serait moins élevé dans une seule autre province, soit le Québec. Le gramme de cannabis s’y vendrait pour 5,89$ en moyenne. Le prix moyen à l’échelle nationale serait de 6,79$ le gramme.

Le gramme serait le plus dispendieux dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, où il se vendrait 11,89 $ et 10,24 $ en moyenne.

Ces chiffres ont été récoltés par Statistique Canada auprès de 15 269 répondants à un sondage en ligne du 25 janvier au 7 février. L’agence n’a pas pu nous préciser si ces données touchent le cannabis consommé à des fins récréatives ou médicales.

Ce sondage fondé sur l’approche participative a été lancé le mois dernier pour avoir un portrait de la consommation de cannabis dans les mois qui précèdent la légalisation de cette drogue. Le cannabis récréatif devrait être légal au Canada à compter du 1er juillet. – Avec des extraits de La Presse canadienne

Prix du cannabis séché (par gramme)

Québec — 5.89$

Nouveau-Brunswick — 6.39$

Colombie-Britannique — 6.97$

Île-du-Prince-Édouard — 7.02$

Nouvelle-Écosse — 7.12$

Manitoba — 7.21$

Alberta– 7.28$

Ontario — 7.33$

Saskatchewan — 7.47$

Terre-Neuve-et-Labrador — 7.87$

Yukon — 7.91$

Nunavut — 10.24$

Territoires du Nord-Ouest — 11.89$