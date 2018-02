Fraude: un retour d’appel qui peut vous coûter cher

Avez-vous manqué des appels venant de l’étranger ces derniers jours? Si oui, vous avez peut-être été ciblé par des fraudeurs qui misent sur votre curiosité pour vous soutirer des sommes exorbitantes.

Le téléphone sonne. Vous jetez un coup d’oeil à l’afficheur et remarquez que le numéro vient d’un pays lointain. Très rapidement, la sonnerie coupe. Par curiosité, vous rappelez la personne qui a tenté de vous joindre.

Vous vous dites qu’au pire, vous tomberez sur un arnaqueur qui vous raconte une histoire à dormir debout et tente de vous convaincre de lui envoyer de l’argent. Vous avez plutôt droit à un message enregistré dans une langue étrangère. Vous l’ignorez, mais les fraudeurs ont déjà gagné.

Cette technique est communément appelée l’«arnaque wangiri» et serait née au Japon. Elle vise à pousser les victimes à composer volontairement le numéro d’une ligne payante. Une fois que la personne ciblée est connectée, on tente de la garder au bout du fil le plus longtemps possible afin de laisser tourner le compteur.

«L’arnaque joue sur la peur ou l’anxiété de manquer un appel important et le besoin que l’on ressent de rappeler. Ça mène les gens à se piéger eux-mêmes, d’une certaine façon», explique le PDG du Better Business Bureau des provinces de l’Atlantique, Peter Moorhouse.

Au cours des dernières années, cette technique a été utilisée très largement dans plusieurs pays. Au cours des derniers mois, des médias canadiens ont rapporté que les fraudeurs ciblent le Canada.

À la fin décembre, Global News a interviewé une dame qui est tombée dans leur piège et qui s’est vue facturer la somme de 10$…pour un appel de seulement dix secondes. Certains médias rapportent que le taux par minute va de 20$ à des centaines de dollars.

Le Nouveau-Brunswick n’est pas épargné. À deux reprises, au cours des derniers jours, l’auteur de ces lignes a reçu des appels du genre qui provenaient prétendument du Soudan du Sud et de Madagascar. Chaque fois, l’appel a pris après une seule sonnerie.

Que devez-vous faire pour éviter de tomber dans le panneau? En gros, ne rendez pas ces appels provenant de numéros inconnus, surtout si vous n’avez vraiment aucune idée de qui il pourrait s’agir.

Comme l’explique M. Moorhouse, les gens bien intentionnés qui veulent vraiment vous joindre pour vous parler ne raccrochent pas dès la première sonnerie.

«Si l’appel vous est vraiment destiné, les gens vont soit laisser un message ou ils vous rappelleront», dit-il.

Et si vous tombez dans le piège des fraudeurs, vous n’aurez malheureusement pas de nombreux recours, dit-il. Il recommande tout d’abord aux victimes de rapporter la fraude aux autorités.

Elles peuvent aussi tenter de convaincre leur fournisseur de téléphonie de faire preuve de clémence à leur égard.

«Sans chercher la confrontation, sans être agressif, reconnaissez que vous avez fait une erreur et que vous êtes la victime d’une fraude. Expliquez que l’item facturé est le résultat d’une fraude et expliquez les circonstances. Demandez-leur s’ils peuvent annuler la facturation.»

Légalement parlant, les fournisseurs n’ont pas l’obligation de vous donner une chance si vous avez appelé une ligne payante de plein gré, selon lui. Mais cela ne vous empêche pas d’expliquer votre situation. Vous réussirez peut-être à convaincre la personne à l’autre bout du fil de vous aider.