Terreur dans une école: Mathieu Carroll condamné à 12 mois de prison

Mathieu Carroll, de Sainte-Anne-de-Kent, passera 12 mois derrière les barreaux après avoir foncé avec sa voiture dans la porte d’entrée de l’école Calixte.F.-Savoie.

Le 19 septembre 2017, les élèves de l’école Calixte-F.-Savoie étaient à l’extérieur en récréation quand Mathieu Carroll est arrivé sur le terrain de l’école. Adoptant un comportement agressif, il a interpellé la directrice au sujet d’un incident impliquant la fille de sa conjointe.

La soixantaine d’élèves ont tout de suite été confinés dans les classes pendant 45 minutes en attendant l’arrivée des policiers.

L’individu a été conduit hors de l’établissement, c’est alors qu’il a tenté de défoncer l’entrée principale au volant de sa voiture. Mathieu Carroll a ensuite tenté d’échapper aux gendarmes et a percuté un véhicule de police peu avant d’être interpellé.

Le 29 janvier, l’homme de 36 ans a plaidé coupable d’avoir proféré des menaces de mort et d’avoir causé des dommages de plus 5 000$ à l’établissement scolaire. Il a présenté le même plaidoyer aux accusations de vol d’une remorque, de conduite dangereuse sans permis valide et de résistance à son arrestation.

La juge Denise LeBlanc a accepté la recommandation conjointe de la Couronne et de la défense en condamnant Mathieu Carroll à une peine de 12 mois de prison. La plus grande partie de la peine a été créditée pour le temps déjà passé en détention, soit 215 jours.

Pendant la période de probation de deux ans qui suivra, l’accusé ne pourra pas se rendre à Saint-Anne-de-Kent ni entrer en contact avec le personnel de l’école. Il lui est interdit de consommer de l’alcool et de la drogue, de posséder une arme à feu et de conduire un véhicule.

Mathieu Carroll devra aussi payer une amende de 600 $ et verser 13 714 $ au District scolaire francophone Sud en guise de dédommagement pour les dégâts matériels qu’il a occasionnés.

Parmi les circonstances aggravantes, la juge cite les menaces proférées à l’encontre de son ex-conjointe, le degré de violence et de force utilisé et le fait que les élèves se sont senti menacés et ont craint pour leur vie.

La juge LeBlanc note que le fait que l’accusé a plaidé coupable et a présenté des excuses à la communauté a joué en sa faveur. La peine doit permettre de protéger la société tout en aidant le père d’un garçon de huit ans et d’une fille de 17 ans à se réinsérer socialement, précise-t-elle.

Les tests ont révélé que M. Carroll avait consommé de la méthamphétamine, ce dernier a expliqué qu’il était perturbé de ne plus pouvoir voir son fils depuis plusieurs semaines. La juge explique avoir pris en compte le fait qu’il était intoxiqué au moment des faits.

«Le fardeau le plus onéreux qui pèsera sur les épaules de M. Carroll sera d’expliquer à son fils les événements du 19 septembre 2017. Sa capacité de s’acquitter de ce fardeau dépendra de l’exemple qu’il choisira de démontrer à compter de ce jour», conclut-elle.

Michel Rocheleau se demande quelles séquelles garderont les enfants suite à l’incident. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Frustration des parents

Les parents et membres du personnel de l’école présents lors de l’audience sont ressortis en colère la Cour provinciale de Moncton. Le président du comité des parents, Michel Rocheleau, juge la peine trop clémente.

«C’est insuffisant par rapport à ce que les enfants et les enseignants vivent», lance-t-il. «Mes deux enfants vont peut-être passer le restant de leur vie avec des séquelles. Ils ont peur du moment où il va sortir.»

Les agissements de Mathieu Carroll ont causé un traumatisme parmi les élèves, insiste M. Rocheleau.

«Les enfants se disaient “Il arrive, on va tous mourir“. Mon garçon de six ans essayait de consoler les autres en leur disant de rester silencieux. Les enfants ne devraient pas être exposés à de telles choses, ils sont trop jeunes!»

Ghislaine Arsenault, porte-parole du District scolaire francophone Sud, a tenu à souligner le comportement exemplaire du personnel lors de l’incident.

«C’est une petite communauté qui s’est montrée très solidaire, il est maintenant temps de tourner la page, de se concentrer sur l’apprentissage et d’offrir un milieu où les élèves se sentiront en sécurité.»

«On doit respecter l’expertise de la Cour mais c’est certain qu’on est solidaire avec nos enseignants, la direction de l’école et les parents des élèves qui sont déçus aujourd’hui», ajoute-t-elle.