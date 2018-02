Des élèves deviendront maires de leur communauté

Alexane Savoie et Madison Gallant, en 8e année à Grande-Digue, ont plusieurs idées pour leur communauté. - Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

Des élèves d’écoles secondaires dirigeront des municipalités du Nouveau-Brunswick pendant une journée. L’initiative Maire d’un jour est de retour pour une septième année et s’étend, pour la première fois, au Sud-Est.

Alexane Savoie et Madison Gallant, toutes les deux en 8e année à Grande-Digue, ont plusieurs idées pour améliorer leur municipalité. Elles se verraient bien diriger leur communauté pour une journée.

«Moi je ferais peut-être un jardin auquel tout le monde pourrait aller chercher à manger durant l’été», a indiqué Alexane, aussi présidente de son conseil étudiant.

«Moi je ferais un grand parc communautaire où tout le monde pourrait aller socialiser. Il y aurait un parc pour les enfants et un parc à chiens. Il y aurait des bancs pour que les gens puissent s’asseoir», a avancé pour sa part Madison.

Les deux amies songent à présenter leur candidature pour devenir mairesses d’un jour dans leur municipalité. Pour courir la chance d’être choisies, elles doivent rédiger un texte et créer une courte vidéo afin d’expliquer ce dont elles rêvent pour leur communauté.

Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE) est derrière l’initiative qui a vu le jour dans la Péninsule acadienne. Le but est d’offrir aux jeunes un premier contact avec la politique et l’engagement communautaire.

«C’est pour stimuler l’engagement jeunesse. C’est pour permettre aux jeunes de réfléchir et d’être conscients qu’ils ont une voix et qu’ils peuvent être écoutés. C’est faisable, en 7e ou en 8e année, de proposer des projets à la municipalité et d’être entendu», a souligné Marie-Ève Michon de la RDÉE.

Maire d’un jour est destiné aux jeunes de la 7e et de la 8e année. Autrefois réservée aux jeunes de la Péninsule acadienne, l’initiative a été lancée dans le comté de Kent en 2016, dans la région Chaleur en 2017 et en 2018 elle sera organisée pour la première fois dans six municipalités du Sud-Est.

La communauté rurale de Beaubassin-est, les villages de Cap-Pelé et de Memramcook en plus des villes de Shediac, Moncton, Memramcook et de Dieppe y prendront part pour la première fois.

Le maire de Dieppe, Yvon LaPierre, aura deux jeunes sous son aile le 13 avril prochain. Il affirme avoir bien hâte de leur montrer son quotidien.

«Je trouve ça toujours intéressant d’impliquer les jeunes. On le fait au niveau de la municipalité déjà dans différents dossiers. Le programme Maire d’un jour, c’est encourager les jeunes de s’impliquer dans leur communauté. Toute implication communautaire chez nos jeunes, ça augure bien pour le futur parce que ça leur ouvre les yeux», a confié M. Lapierre.

Évidemment, il ne faut pas se faire d’illusion, les adolescents ne pourront pas choisir de diminuer le taux d’imposition en une journée, mais ils pourront proposer des idées qui seront ensuite étudiées.

«J’ai bien hâte de voir les idées qui vont sortir de ces jeunes-là. C’est important qu’ils voient l’ampleur de la municipalité et l’ampleur des décisions qui sont prises. C’est quand même un budget de 60 millions $ maintenant à Dieppe. Alors, les décisions ne sont pas prises à la légère», a précisé le maire.

La journée des élèves et des élus se terminera avec un dîner rassembleur où ils échangeront sur leurs expériences.