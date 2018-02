Un hiver «excessivement taxant sur nos ressources humaines»

Du Madawaska à la Péninsule acadienne, c’est tout le nord de la province qui est enseveli sous un tapis blanc…un très épais tapis blanc. Si cette abondance fait le bonheur des intervenants touristiques cet hiver, elle commence néanmoins à inquiéter les administrations municipales prises à déneiger le tout, encore et encore.

On ne se comptera pas d’histoire, l’hiver 2017-2018 est particulièrement rude dans le nord de la province. Non seulement il fait froid, mais la neige est au rendez-vous en une telle quantité qu’on se demande où la mettre. C’est tout le contraire plus au sud.

Les tempêtes qui succèdent à un tel rythme par endroit depuis quelques semaines qu’elles offrent peu de répit aux citoyens, mais également aux équipes de déneigement des municipalités qui croulent sous l’ouvrage à abattre.

À Edmundston par exemple, la fréquence des épisodes de chutes de neige fait en sorte que les équipes de déneigement ont peine à suffire à la demande.

«En ce moment, on est dans les opérations de déneigement par-dessus la tête, presque 24h sur 24h», confirme Vincent Clavette du département des travaux publics.

«On nettoie les grandes artères puis on se lance ensuite dans les rues secondaires. Mais on a à peine le temps de déneiger qu’une autre tempête nous tombe sur la tête. Nos gars travaillent plus de 60 heures semaine et malgré cela, on peine à reprendre le dessus», ajoute-t-il, donnant au passage crédit à ses équipes qui travaille sans relâche pour leur dévouement.

Il va de soi que ces sorties répétées coûteront cher à la Ville. Et le scénario est semblable à l’autre extrémité de la province. À Caraquet, le directeur général, Marc Duguay, estime qu’il est encore tôt pour dire si le budget alloué au déblaiement de la neige sera dépassé ou non. Mais chose certaine, l’hiver est plus intense et exigeant que l’année précédente, et cela risque d’avoir une incidence sur les finances.

«Je dirais même que c’est l’un de nos pires hivers des dix dernières années en termes de fréquences des déblaiements et d’épandage d’abrasif», indique l’administrateur.

«Depuis cinq ou six semaines, c’est une tempête après l’autre, ce qui nous donne très peu de répit. C’est excessivement taxant sur nos ressources humaines qui font beaucoup d’heures supplémentaires. C’est aussi difficile sur notre machinerie puisqu’en raison des grands écarts de températures, on se retrouve non seulement avec de la neige, mais aussi de bonnes couches de glaces, ce qui occasionne des bris», souligne-t-il.

Au centre, dans le Restigouche, le constat est le même. À Dalhousie, le directeur général de la ville, Gilles Legacy, grince des dents chaque fois qu’il se met à neiger. C’est qu’à la Ville, on espérait un hiver clément afin d’alléger le budget général, quitte à rediriger les économies ailleurs, comme l’asphaltage.

«Ce n’est pas les défis qui manquent, mais comme c’est parti, j’ai bien peur qu’on utilise tout l’argent alloué au déneigement. Il en faudra peut-être même davantage, car il reste encore plusieurs semaines d’hiver», indique-t-il, notant que le budget du déneigement avait pourtant été augmenté cette année.

Comme chez ses voisines, on est en mode rattrapage. «Et ce n’est pas parce qu’on n’a pas mis les efforts du début, mais bien parce qu’on est constamment enneigé. On reçoit des plaintes de nos citoyens, mais on fait aussi vite que possible. D’ici à ce que la situation se résorbe, on demande aux gens d’agir en conséquence, de conduire prudemment dans les rues», souligne-t-il.

Un hiver comme celui-ci où l’on connaît beaucoup d’épisodes de gel et de dégel contribue par ailleurs à faire craquer l’asphalte. Un autre problème donc qui surgira à l’arrivée du printemps et qui, là encore, risque de faire mal au portefeuille des municipalités.

Un hiver marqué par de grandes fluctuations

En dépit des apparences, l’hiver est-il vraiment si rigoureux qu’il en a l’air?

Dans les faits, si l’on trace une moyenne provinciale, il s’avère que non. On se situerait même près des normales saisonnières, tant côté températures que des précipitations.

«C’est vraiment un hiver en dents de scie où l’on a des périodes douces suivies d’épisodes de froid très intense. Mais c’est vrai qu’en général, il fait plus froid et qu’il y a beaucoup de neige cette année dans le nord. Surtout si on compare au sud», concède Claude Côté, météorologue chez Environnement Canada.

Selon les données disponibles, il y aurait au sol à Bathurst (aéroport) 65 cm de neige, ce qui est comparable à pareille date l’an dernier, mais tout de même près de 20 cm de plus que la moyenne habituelle (47 cm). On rapporte même quelque 140 cm au sol dans certains secteurs plus isolés et forestiers du Restigouche-Ouest.

Ceci dit, l’organisme n’a pas encore les valeurs cumulatives du total des précipitations de neige. À titre d’exemple, si on additionne les quantités de chaque tempête, il tombe en moyenne 364 cm de neige par année dans le secteur de Charlo (aéroport). Parions que ce nombre sera dépassé cette année.