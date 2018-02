Offensive contre les sacs de plastique dans la région Chaleur

Des organismes et commerçants de la région Chaleur cherchent des moyens d’éliminer les sacs de plastique pour diminuer leurs impacts sur l’environnement.

Plusieurs commerçants, organismes, et représentants des municipalités de la région Chaleur ont participé à une séance d’information organisée par l’Association Zéro Déchet Chaleur en partenariat avec la Chambre de commerce, vendredi, à Bathurst.

Audrey Demars, présidente de Zéro Déchet Chaleur, a rappelé que huit villes canadiennes ont interdit les sacs d’emplettes en plastique. «À un moment donné, les différents gouvernements vont les interdire et on doit être prêt. C’est pour cela qu’on a décidé de travailler avec la population pour changer les comportements et les habitudes.»

«On sait que le sac de plastique est parmi les 12 types de déchets les plus fréquemment retrouvés sur la plage. Au Canada, 50% des sacs d’emplettes sont réemployés comme sacs à déchets», a indiqué Mme Demars.

Mme Demars invite les commerçants à proposer des boîtes de carton plutôt que des sacs de plastique aux clients qui font leurs emplettes.

«On sait que l’emballage représente 15% du coût d’un produit, donc si on diminue l’emballage on gagne au niveau du prix d’achat. Pour des personnes en situation de précarité, cela peut leur permettre d’augmenter leur pouvoir d’achat . Il est également important de mettre plus d’efforts sur la valorisation des sacs réutilisables. Ils sont moins coûteux pour les commerçants et les clients. Je pense aussi que les commerçants peuvent fidéliser leurs clients en valorisant leur comportement écoresponsable», a souligné Mme Demars.

Une initiative appréciée

Le propriétaire du magasin de vêtements Captains Cabin, Carl Whited, est d’avis que les sacs réutilisables peuvent être une solution gagnante pour les commerçants et les clients.

«Si on peut avoir des sacs réutilisables moins coûteux, cela peut aider. Dans notre cas, tous les articles que nous recevons sont emballés dans du plastique. On se retrouve avec plusieurs sacs de plastique dans une seule boîte de carton. Tous ses sacs de plastique se retrouvent au centre de recyclage.»

À la brasserie Au Bootlegger de Bathurst, Eric Boudreau dit qu’il envisage de remplacer les pailles de plastique par des pailles en bambou.

Cette première séance de partage d’idées entre les différents participants a été fructueuse selon Chris Daigle, de la Corporation de revitalisation du centre-ville de Bathurst.

«Il a plusieurs commerçants qui ont de l’intérêt pour trouver des options aux sacs de plastique. J’ai eu plusieurs idées et de commentaires de la part des participants et cela démontre l’intérêt des gens pour cette initiative. »

Audrey Demars, présidente de L’Association Zéro Déchet Chaleur, a confié que les discussions vont se poursuivre dans le cadre d’un groupe de travail.

«Nous allons former un groupe de travail en invitant tous les acteurs à y partager leurs idées pour arriver à trouver une alternative aux sacs de plastique dans la région Chaleur», a indiqué Mme Demars.