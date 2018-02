Circuit régional de hockey: les Panthères, le Thunder et les Castors en avance

Chad Lacasse (à droite), des Panthères, a connu une grosse fin de semaine, marquant quatre buts samedi et inscrivant le but de la victoire, dimanche. - Collaboration spéciale: Digiphoto

Vainqueurs par la marque de 13 à 3 samedi, les Panthères du Haut-Madawaska ont fait face à des As de Saint-Basile beaucoup plus coriaces, dimanche. Les Panthères, champions du calendrier régulier, l’ont emporté de justesse par la marque de 5 à 4 pour prendre les commandes 2-0 dans cette série quart-de-finale du Circuit régional de hockey.

Un but de Chad Lacasse, marqué avec un peu moins de cinq minutes à faire à la troisième période, a brisé une égalité de 4 à 4 et a permis aux Panthères de l’emporter.

Danny Chiasson (deux fois), Maxime St-Cyr et Dean Ouellet ont inscrit les autres filets des gagnants. La réplique est venue d’Olivier Perreault (deux fois), Joey Bernard et Christian Racine.

Samedi, les Panthères avaient parfaitement joué leur rôle de grands favoris en l’emportant 13 à 3. St-Cyr (deux buts et sept passes) et Lacasse (quatre buts) avaient animé l’attaque.

Le prochain match de cette série sera disputé samedi à compter de 20h30 à l’aréna J.-Docithe Nadeau de St-François.

Perth-Andover en avant

Deuxième au classement général en saison, le Thunder de Perth-Andover a bien entamé le premier tour éliminatoire en se donnant une avance de 2-0 sur les Prédateurs du Témiscouata.

Dans le premier match, samedi, à Perth-Andover, deux buts et deux aides d’Adam Laite ont propulsé le Thunder vers un gain de 7 à 1. Sheldon Frappier a également contribué au festin offensif avec deux buts, tout comme Lachlan MacIntosh (un but et deux aides).

Dimanche après-midi, ce fut au tour de Luke Gallant et de MacKenzie Brown d’inscrire chacun deux buts dans un autre gain facile du Thunder, cette fois par la marque de 6 à 2.

Gallant a de plus ajouté deux aides.

Le troisième affrontement de cette série sera présenté samedi alors que le Thunder sera l’hôte des Prédateurs à compter de 21h.

Les Castors aux commandes

Roch Thériault a inscrit ses deuxième et troisième filet des séries, samedi soir, quand les Castors de Saint-Quentin ont battu les Draveurs du Bas-Madawaska au compte de 6 à 3 pour se donner une avance de 2-0 dans la série.

Outre Roch Thériault, Mathieu Labrie, Dannick Thériault, Eddie Banville et Jason Thibault ont fait scintiller la lumière rouge pour les Castors. La réplique est venue de Ricky Young, Alexandre Violette et Éric Roy.

Les Castors ont dominé 53-23 au chapitre des tirs au but.

Notons que les Draveurs ont tout de même chèrement vendu leur peau, alors que le pointage était de 3 à 3 avec une minute à faire à la deuxième période.

Les porte-couleurs du Bas-Madawaska ont offert une bien meilleure opposition que la veille, quand ils avaient été une proie facile pour les Castors, qui l’avaient emporté 8 à 1 dans le premier match de la série.

Danick Thériault a sonné la charge avec une récolte de deux buts et deux aides.

En retard 1 à 0 à la douzième minute de jeu, les Castors ont ouvert la machine en marquant pas moins de quatre buts en l’espace de sept minutes.

Le prochain affrontement sera disputé vendredi à compter de 21h au domicile des Castors.

Kedgwick et Saint-Jacques à égalité

Une deuxième période de quatre buts samedi a permis aux Ambassadeurs de Saint-Jacques de l’emporter 6 à 4 et d’ainsi niveler les chances à un partout dans la série qui les oppose aux Dynamo de Kedgwick.

Sylvain Dubé a récolté trois points du côté des vainqueurs grâce à trois mentions d’aide.

La veille, un but de Junior Savoie, marqué à 3:26 de la deuxième période de prolongation, avait permis aux Dynamo de se donner une avance de 1-0 dans la série.

Le gardien Adrien Lemay a largement contribué à la victoire des siens alors qu’il a bloqué 39 des 41 rondelles dirigées vers lui. Mathieu Haché a de son côté inscrit deux buts, en plus d’ajouter une passe sur le filet gagnant de Savoie.

Une foule estimée à 1000 personne a assisté à cette rencontre présentée au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

C’est d’ailleurs là que sera disputé le troisième match de cette série, samedi, à compte de 20h.