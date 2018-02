Les millions $ pleuvent sur le comté de Kent

Le gouvernement provincial fait pleuvoir les millions sur le comté de Kent. Un nouveau foyer de soins de 60 lits sera construit à Cocagne et près de

1,8 million sera investi dans le Foyer Saint-Antoine sur les prochains cinq ans pour assurer sa rénovation.

À moins de sept mois des élections provinciales, le premier ministre s’est déplacé en personne à Cocagne pour en faire l’annonce, ce week-end.

Brian Gallant assure que ces investissements permettront d’améliorer les soins aux aînés tout en créant des emplois.

«Notre plan quinquennal pour les foyers de soins et notre stratégie pluriannuelle sur le vieillissement servent de cadre qui nous permet de nous assurer que nos aînés ont la meilleure qualité de vie possible.»

Le plan pour les foyers de soins 2018-2023, qui sera mis en œuvre en trois phases, prévoit la construction de 10 foyers de soins de 60 lits aux quatre coins de la province.

De plus, 407 lits pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence seront offerts dans des foyers de soins spéciaux.

Plusieurs investissements majeurs inscrits au budget 2018-2019 devraient profiter aux aînés et à leurs aidants naturels.

Des programmes destinés aux aînés

La ministre des Finances, Cathy Rogers, a annoncé 12 millions $ pour augmenter les salaires des employés des foyers de soins spéciaux et des travailleurs de soutien à domicile, ainsi que 1,25 million $ pour un projet pilote qui permettra de libérer des lits de soins de courte durée et 2,1 millions $ pour un programme de complément salarial à l’intention des aînés afin d’encourager les entreprises à embaucher des aînés.

Le gouvernement provincial prévoit investir 800 000$ pour la mise en œuvre d’une stratégie sur le vieillissement pour le Nouveau-Brunswick.

Près de 14 millions $ seront injectés dans un programme visant à soutenir les aidants naturels ainsi que pour l’ajout de lits de soins spécialisés à l’intention des personnes à un stade avancé de démence.

Ces initiatives s’ajoutent à bien d’autres programmes destinés aux aînés, comme la stratégie D’abord chez soi, l’évaluation de la santé, du mieux-être et de la sécurité à domicile des aînés, les séances sur le mieux-être, le Programme de reconnaissance des communautés amies des aînés, ainsi que les autres investissements dans les soins aux aînés, comme le logement abordable et les soins à domicile.

En plus des investissements dans le comté de Kent, deux nouveaux foyers de soins seront construits à Saint-Jean et Florenceville-Bristol, et 2,2 millions $ seront injectés dans la rénovation d’un foyer de soins à Port Elgin.