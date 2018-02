Dave Cowan est le nouveau directeur général de Bas-Caraquet

Dave Cowan demeure directeur général, mais il change de village.

Le maire par intérim de Bas-Caraquet, Roger Chiasson, a annoncé mardi que M. Cowan était le choix du conseil municipal pour succéder à Richard Frigault, qui a pris sa retraite au début de la nouvelle année.

M. Cowan était le directeur général du village de Saint-Isidore, situé 45 km plus au Sud. Il est détenteur d’une certification en gestion municipale de l’Université de Moncton et œuvre dans le domaine municipal depuis plus de 10 ans.

«Sa connaissance accrue des enjeux municipaux et régionaux acquise notamment dans le cadre de ses fonctions, le positionne avantageusement pour relever les nombreux défis qui s’offrent à lui. Résidant de Tracadie, il connaît bien les acteurs clés gouvernementaux, des communautés de la Péninsule acadiennes et ses environs», a mentionné Roger Chiasson dans un communiqué de presse.

«Il amène avec lui un bagage solide de réalisations qui seront des atouts pour notre administration. Nous le reconnaissons compétent, dynamique, et intègre. Il n’y a aucun doute que les citoyens de Bas-Caraquet seront servis avec la plus grande rigueur et la plus grande loyauté.»