«Il a fallu se battre contre une machine»

Une francophone de Fredericton conteste les conclusions de la Commission de police du Nouveau-Brunswick concernant deux policiers qui avaient refusé de la servir en français lors d’un contrôle routier.

Maryse Nadeau était l’une des passagères dans un véhicule qui a été intercepté par deux agents au centre-ville de la capitale, le 11 juin 2017, pour une vignette d’inspection expirée.

L’opération de routine avait rapidement tourné au vinaigre lorsque les policiers anglophones ont refusé de servir les occupantes de la voiture en français.

Selon les passagères, les policiers leur auraient ordonné de s’adresser à eux en anglais, allant même jusqu’à ouvrir la porte du véhicule et menacer Mme Nadeau d’arrestation pour obstruction à la justice lorsqu’elle a tenté de leur expliquer que leur droit d’être servi en français était protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.

Deux jours après cet événement qu’elles qualifient de traumatisant, Mme Nadeau, qui est avocate, et la conductrice du véhicule, Charlotte Abou-Slaiby, ont porté plainte à la Commission de police du N.-B.

La Commission est un organisme civil indépendant chargé de surveiller les corps policiers de la province.

Il y a deux semaines, la Force policière de Fredericton a annoncé que la Commission avait terminé son enquête et avait déterminé que les deux policiers n’avaient pas respecté les politiques et les procédures de la police en omettant de servir les occupantes du véhicule en français.

Maryse Nadeau reste cependant sur sa faim. À son avis, la Commission a ignoré des éléments essentiels de sa plainte tandis que les policiers s’en sont sortis presque sans répercussion.

Au-delà du refus des policiers de se soumettre à la Loi sur les langues officielles, Mme Nadeau déplore leur attitude «agressive» et «intimidante» qu’elle compare à un «abus de pouvoir».

«On sait qu’ils ne sont pas là pour être nos amis, mais ça allait au-delà de ça, raconte-t-elle. C’était de l’intimidation et c’était irrespectueux.»

Elle se demande notamment si les policiers ont agi ainsi parce que les quatre occupantes étaient des femmes, parce qu’elles étaient francophones ou parce que la conductrice faisait partie d’une minorité visible.

Refus de rendre public

Selon la Force policière de Fredericton, seulement deux des sept allégations contenues dans la plainte contre les deux policiers ont pu être «confirmées» par la Commission.

Le corps policier n’a pas voulu divulguer ces allégations afin de protéger la confidentialité de ses policiers.

La Commission a refusé de rendre public son rapport d’enquête, tout comme la Force policière de Fredericton et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Les deux plaignantes n’ont pas pu non plus obtenir une copie complète du rapport d’enquête.

Il est donc impossible pour elles de comprendre pourquoi la Commission semble avoir écarté leurs allégations concernant le comportement des agents, avance Maryse Nadeau.

«Une conclusion satisfaisante, ça aurait été que le service de police et la Commission encouragent vraiment une réflexion sur les autres aspects de la plainte au-delà de l’aspect linguistique comme la question du comportement envers les femmes ou l’intimidation.»

La police de Fredericton n’a pas non plus voulu révéler si des sanctions ont été prises contre les deux agents à la suite de cette affaire.

Selon les informations de Mme Nadeau, les conséquences pour les policiers se sont avérées «très faibles».

Sur son site web, la Commission de police affirme être une organisation «transparente» qui traite les plaintes des citoyens «de façon équitable, impartiale et respectueuse».

Après son expérience, Mme Nadeau ne peut s’empêcher de remettre en question cette affirmation.

«Comment peut-on préserver la confiance du public alors que l’on ne donne pas accès à l’information? Nous sommes laissés dans le noir total, c’est vraiment problématique.»

Selon Maryse Nadeau, le processus de plainte auprès de la Commission a été «épuisant» et les résultats «décevants».

«On nous a fait nous sentir comme si c’était nous qui avions commis une faute. Il a fallu se battre contre une machine.»

Maryse Nadeau a partagé sa profonde insatisfaction envers le processus avec la Commission en décembre. Le mois suivant, l’un des membres de la Commission, Marc Léger, a répondu par écrit à la plaignante que ses «observations (…) judicieuses» et ses «commentaires (…) constructifs» avaient donné l’occasion à l’organisation «d’examiner (ses) processus et (ses) procédures».

La Commission a notamment l’intention de «trouver des façons de fournir plus de renseignements aux plaignants» au sujet des motifs de ses décisions, selon M. Léger.

Les membres de l’organisation se sont également «engagés à examiner le guide» fourni à ses enquêteurs afin que ceux-ci «offrent le meilleur rendement possible» lorsqu’ils étudient les plaintes des citoyens.

En réponse à une autre lettre de Mme Nadeau dans laquelle elle continue de s’interroger sur les motifs de la Commission dans sa propre affaire, le président de l’organisation, Ron Cormier, lui a indiqué que la Commission «n’était pas en mesure de répondre» à ses questions et qu’elle considérait dorénavant le dossier «clos».

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry, a refusé par l’intermédiaire d’un porte-parole de nous accorder une entrevue sur cette affaire.

La Commission n’a pas répondu à notre demande de commentaire avant la fin de la journée, mercredi.