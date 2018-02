Abus sexuels dans l’Église: 3,4 millions $ en jeu en Cour d’appel

Des représentants de l’Église catholique ont assisté à l’audience, mercredi en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. À droite, on reconnaît l’archevêque de Moncton (et ancien évêque de Bathurst), Valéry Vienneau. À son extrême gauche se trouve l’évêque du diocèse de Bathurst, Daniel Jodoin. - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

La deuxième manche de la lutte juridique opposant le diocèse catholique de Bathurst à une compagnie d’assurance a été disputée, mercredi, en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. La somme de 3,4 millions $ était en jeu.

Les parties étaient de passage devant le plus haut tribunal de la province puisque le diocèse conteste une décision rendue en Cour du Banc de la Reine, en octobre 2016.

Il avait alors été débouté dans sa poursuite intentée contre l’entreprise Aviva Insurance Company of Canada afin qu’elle couvre des paiements effectués à 50 victimes d’agressions sexuelles commises par des prêtres.

Dans la décision en question, le juge Stephen McNally avait tranché que les paiements – faits au terme d’un processus de conciliation hors cour présidé par l’ex-juge de la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, – étaient volontaires et qu’ils ne sont donc pas couverts par la police d’assurance du diocèse.

Le juge McNally avait toutefois donné une victoire partielle à l’Église en déterminant que les assurances détenues par le diocèse couvraient bel et bien les dédommagements effectués en lien avec les crimes sexuels commis par les prêtres (à condition que l’argent n’ait pas été versé volontairement), contrairement à ce qu’avait argumenté Aviva.

La question en litige, mercredi en Cour d’appel, était la nature des paiements effectués au terme du processus de conciliation mené par l’ex-juge Bastarache. Plus précisément; cet argent a-t-il été versé volontairement ou non?

L’un des avocats du diocèse, Mark Frederick, a été le premier à s’adresser aux trois magistrats. Il a tenté de les convaincre que le juge McNally avait commis une erreur de droit en déterminant que les versements étaient volontaires.

Il a argumenté que l’évêque de Bathurst à l’époque (et aujourd’hui archevêque de Moncton), Valéry Vienneau, était acculé au pied du mur en 2010 lorsqu’il a décidé de lancer le processus de conciliation.

À l’époque, la question des agressions sexuelles commises par des prêtres il y a des décennies faisait de plus en plus jaser dans la région (deux dossiers avaient déjà été réglés à l’amiable) et des avocats de l’extérieur commençaient à tourner autour des victimes présumées afin de les représenter lors d’éventuelles poursuites au civil.

Comme si cela ne suffisait pas, Aviva a avisé le diocèse à cette époque que les réclamations liées aux crimes sexuels commis par les prêtres n’étaient tout simplement pas couvertes par les polices d’assurance du diocèse.

Selon la version de Mark Frederick, l’évêque Vienneau a craint qu’un véritable «raz-de-marée» de poursuites pousse le diocèse tout droit vers la faillite.

Il n’a donc eu d’autre choix que de lancer un processus de conciliation hors cour (moins dispendieux que de longues poursuites au civil) pour tenter de sauver les meubles. Il s’agissait d’une solution tout à fait raisonnable, selon lui.

L’avocat d’Aviva, Charles LeBlond, a pour sa part tenté de convaincre les juges que le diocèse n’était pas du tout contraint de verser ces millions de dollars aux victimes.

Il a rappelé que ces paiements n’ont pas été faits à la suite de décisions des tribunaux ou même de négociations en parallèle de poursuites et qu’aucune compagnie d’assurance ne s’y serait prise ainsi.

Me LeBlond a aussi argumenté que, contrairement à ce qu’a avancé l’avocat du diocèse, l’évêque Valéry Vienneau n’a pas épargné d’argent en lançant le processus hors cour et en invitant les victimes présumées à y participer.

Selon lui, certaines personnes qui ont obtenu une compensation financière après avoir répondu à l’invitation de l’évêque Vienneau n’auraient pas obtenu de dédommagement n’eut été du processus Bastarache puisqu’elles ne se seraient pas tournées vers les tribunaux.

La position défendue par Charles LeBlond a fait réagir l’un des trois juges, Marc Richard. Les deux hommes ont eu des échanges corsés pendant plusieurs minutes.

Le magistrat a notamment affirmé que si le diocèse avait tenté de sauver les meubles en lançant le processus Bastarache, c’est précisément parce que la compagnie Aviva lui avait déjà dit que sa police d’assurance ne couvrait pas les compensations versées en lien avec les crimes sexuels commis par les prêtres.

Il a aussi noté que cet avis donné par Aviva n’était pas valide et que la police d’assurance s’appliquait aux versements (mais pas ceux faits volontairement), comme l’a effectivement déterminé le juge McNally dans sa décision d’octobre 2016.

Les trois magistrats de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ont pris la cause en délibéré. On ne sait pas encore quand ils rendront leur décision.